Hátvéd poszton ráfért az erősítés a Volánra, hiszen Horváth Milán és Szabó Dániel távozásával a magyar mag hátul foghíjas lett. A klub menedzsmentje reagált, és két magyar válogatott hátvédet jelentett be hétfőn. Az egyikőjük Kiss Roland, aki szerepet kapott a tamperei A-csoportos világbajnokságon is, ahol egy góllal és gólpasszal zárt. A dunaújvárosi védő korábban már játszott Fehérváron, elsősorban az utánpótlás éveiben, a felnőttek között Újpesten mutatkozott be, de a 2019/2020-as idényben visszatért és öt mérkőzés alatt egy gólt szerzett az osztrák bázisú nemzetközi bajnokságban. Legutóbb Miskolcon szerepelt.

– Igazság szerint a visszatérés már akkor nagy vágyam volt, amikor elmentem. Mindig is szerettem volna az ICE-csapat tagja lenni, hiszen a hangulat, ami a jégpályán van, egy életérzés, amit szeretnék játékosként átélni. Úgy gondolom, hogy egy rendkívül izgalmas és remélhetőleg sikeres szezon előtt állunk, melyhez megteszek mindent, legyen bármi is a szerepem – mondta a 24 éves játékos a klub honlapjának.

A Hydro Fehérvár AV19 bejelentette Vokla Roland maradását is. A fiatal hátvéd a tavalyi évad végén érkezett az Erste Liga playoff-kvalifikációjából búcsúzó DEAC együttesétől. A székesfehérvári nevelésű jégkorongos kilenc ICEHL-mérkőzésen játszott már. A szezonja egy sérülés miatt lett a vártnál rövidebb.

– Örülök, hogy sikerült meggyőznöm az edzői stábot és a klubvezetést a tavalyi szezon végén és a következő évadban is Fehérváron játszhatok. Nem gondolkoztam sokat az ajánlaton, hiszen szeretnék magasabb szinten játszani és úgy érzem, sikerült is felvennem az ICE tempóját. A rájátszás idén hamar véget ért számunkra, szeretném, ha a következő szezonban tovább tudnánk jutni, akár az elődöntőig, vagy megismételnénk a két évvel ezelőtti döntős szereplést – nyilatkozta Vokla.

Kiss kétéves, míg Vokla egyéves szerződést kötött a Fehérvárral. Rajtuk kívül eldőlt, hogy nem marad a klub kötelékében Rétfalvi Kristóf és Dobmayer Dominik sem. Erdély Csanád, Bartalis István és Andrew Sarauer jövője pedig egyelőre még nyitott kérdés.

A Hydro Fehérvár AV19 jelenlegi kerete:

Kapusok: Olivier Roy, Horváth Dominik

Hátvédek: Stipsicz Bence, Tim Campbell, Josh Atkinson, Henrik Nilsson, Gleason Fournier, Vokla Roland, Kiss Roland

Támadók: Hári János, Anze Kuralt, Mihály Ákos, Vértes Nátán, Ambrus Gergő, Ambrus Csongor, Németh Kristóf, Terbócs István, Magosi Bálint, Guillaume Leclerc, Daniel Leavens, Tim McGauleyEdzői stáb: Kevin Constantine (vezetőedző), Kiss Dávid (másodedző), Samuli Nordman (kapusedző)