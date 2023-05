Minden tekintetben közönségvonzó, és igen pikáns összecsapást láthatnak majd a szurkolók, akik az előzetes hírek szerint NB I-es mérkőzés nézőszámát is meghazudtoló számban érkeznek majd a két településről, de rajtuk kívül is sokakat érdekel a mérkőzés, úgyhogy egészen biztosan ez a finálé csúcsot fog dönteni a nézettséget illetően.

Arra is mérget vehetünk, hogy két sikerre kiéhezett együttest láthatnak, hiszen a második vonal Aquantis Déli csoportjában vitézkedő Baracs két fordulóval a bajnokság zárása előtt már bronzérmesnek mondhatja magát, míg a Lajoskomárom gárdája a 2017-2018-as kiírásban kis híján eljutott a döntőig, de a későbbi győztes Főnix FC megállította, ám a bronzérmet így is megszerezte mezőföldi legénység, miután legyőzte a harmadik helyért lejátszott meccsen a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdőt.

Az idei sorozatban a Baracs a döntőbe vezető útja korántsem volt nevezhető habkönnyűnek, ugyanis előbb az előbb említett Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, majd az elődöntőben az Ikarus-Maroshegy állta volna útjukat, de sikerrel vették ezeket az akadályokat.

- Elsősorban tisztes helytállást, és győzelmet várok a csapattól, hiszen eddig is megmutattuk az erősségünket. Remek közösség van nálunk, jól vegyül a fiatalság és a rutin, ez a társaság bármire képes lehet. Úgy kell küzdeniük, ahogy eddig, ez egy lényegesen nagyobb játéktér lesz, más milliő, itt teljesen más hangulat lesz, mint otthon a mi pályánkon. Sokan elkísérnek bennünket szervezetten, pedig egy ötven fős buszt indítunk, buzdításban nem lesz hiány az biztos! – mondta Fehérvári József a Baracs SE elnöke.

A Lajoskomárom a Sárbogárdot győzte le büntetőkkel, majd az elődöntőben a Csór Truck-Trailer ellen nyert kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re.

- Örülünk annak, hogy idáig eljutottunk, és szeretnénk jó eredményt elérni. Élveznénk ennek a döntőnek minden pillanatát! Kétségtelen, hogy nem vagyunk hozzászokva ekkora méretű pályához, mint amilyen a stadionban vár bennünket, de szerintem az ellenfelünk számára is szokatlan lesz, így olyan nagy hátrány számunkra nem jelenthet majd. Jó hangulatra számítok, olyanok is eljönnek a mérkőzésre, akik korábban nem is gondoltam volna. Örömmel tölt el, hogy sokakat meg tudunk mozgatni. A döntőbe jutás után már nehéz volt a bajnokságra koncentrálni, el is vesztettünk két mérkőzést az utóbbi három találkozóból. Nehezen tudták függetleníteni magukat a fiúk, és nincs olyan, aki ne a fináléra gondolna. Ez egy kivételes lehetőség a klub történetében! – fogalmazott Körmendi Zsolt a gárda vezetőedzője.

A Lajoskomárom, mint említettük már rendelkezik kuparutinnal, de ettől függetlenül itt is nagy szó az egyesület és a nagyközség életében, hogy döntőt játszik a csapat.

- Természetesen nagy öröm számunkra, hogy kupadöntőt játszunk, nem becsüljük le az ellenfelet, de nyilván ez egy más mérkőzés lesz, mint amelyeket a Baracs játszott hazai pályán a nálánál erősebb csapatokkal. Nagy méretű pályán fogunk játszani, mindkét csapatnak ki fognak jönni az erényei, szoros mérkőzést várok, ahol bármi megtörténhet. Szeretnénk megnyerni a kupát, nagy várakozás előzi meg a döntőt a településen, sokan el fogják kísérni a csapatot, és nagyszámú Lajoskomáromból elszármazott is ott lesz a stadionban. Szerényen és bizakodással várjuk a mérkőzést! – hangsúlyozta Mosberger Mátyás a Lajoskomárom SE szakosztályvezetője.

- Mivel a Baracs korábban legyőzte a megyei első osztályú bajnok Gárdonyt és az Ikarust, szerintem csak papíron van osztálykülönbség a két csapat között, és semmivel nem számítunk esélyesebbnek, mint ellenfelünk. Megpróbálunk majd jól teljesíteni, és a saját játékunkat játszani. Sok sérültünk van, bízom abban, hogy azok a játékosok, akik nem teljesen voltak egészségesek addigra valamennyire helyre jönnek. Mindenesetre jót tett nekünk, hogy vasárnap nem kellett játszanunk, ránk is fér a pihenés a szerda-szombati ritmus után. – tudtuk meg Dopuda Igor vezetőedzőtől.