A mieink világbajnoki szereplésének megítélés kissé vegyes a szurkolók körében, hiszen a válogatottnak voltak kiváló periódusai a torna alatt, de voltak kevésbé sikerültek is. Sokan az emberelőnyös játékot szidják, hiszen ebben a játékelemben a mezőnyben egyedül még nem találtak be a magyarok. Az is tény azonban, hogy a vb előtt is tudva volt, két mérkőzésnek lehet tétje Magyarország számára reálisan nézve. A Franciaország és Ausztria elleni találkozó a fontos. Nos, ebből a duóból a franciákat hosszabbításban vertük, és bár a két ponttal a bennmaradást tekintve nem feltétlenül lettünk végül beljebb, a játékosok megmutatták, hogy igenes tudnak mérkőzést nyerni az A-csoportban egy magasabban jegyzett csapat ellen is.

Az is tény, hogy 2-3 mérkőzésen, bár a végeredmény nem feltétlenül ezt tükrözte, igenis a levegőben lógott a további pontok megszerzése, hiszen a dánok ellen végig szoros állás volt, de a finnek, vagy a németek ellen is majdnem két harmadig bármi benne volt a levegőben. Ha ezeken a találkozókon, legfőképpen Németország ellen kevesebbet hibázott volna a csapat, lehet már a bennmaradás kérdése is eldőlhetett volna.

– Ez a játék messze nem lesz elég hétfőn. Mindenkinek fel kell kötnie a nadrágot, ha bent akarunk maradni az A-csoportban. Mindenki pofozza fel magát, nézzen tükörbe, hogy mi az a játék, amire nekünk szükségünk van. Itt van 1500 magyar ember, akik úgy szurkolnak, mint még senki egy A-csoportos világbajnokságon. Értük kell küzdenünk, nem szabad cserben hagynunk őket hétfőn ilyen játékkal – fogalmazott Sofron István az M4 Sport kameráinak.

Ausztria ellen egyszerű a képlet, ha bármilyen formában nyer a magyar jégkorong-válogatott, jövőre is megőrzi tagságát az elitben, a szurkolók pedig megszállhatják egy év múlva Csehországot.