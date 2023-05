A két legjobb magyar kosárcsapat aranycsatája során mindegyik meccs rendkívül izgalmasan alakult, az első, múlt szerdai derbin a vasiak 82-70-re nyertek úgy, hogy az első félidő derekán a fehérváriak 18 pontos előnyben voltak. Három nappal később a szombathelyiek léptek el 22 egységgel a koronázóvárosban, de a hazaiak számára innen is volt visszaút, 81-80-ra győztek. Kedden este, az Aréna Savariában jobban kezdett az Alba, az első félidőben végig vezettek, ám a második húsz perc a házigazdáké volt, akik 84-78-ra diadalmaskodtak. Mivel a küzdelmek az egyik fél harmadik sikeréig tartanak, ezzel egy győzelemre kerültek a bajnoki aranytól, a fehérváriak pedig kettőre. A Fejér vármegyeiek érthetően úgy készültek a pénteki randevúra, hogy hazai pályán nyernek, tehát vasárnap ellátogatnak a nyugati határszélre.

A jegyek természetesen ezúttal is egy óra alatt elkeltek elővételben, színültig telt ház fogadta az együtteseket. Philmore csak az első büntetőjét dobta be, DeCosey duplája a gyűrűben kötött ki. Az ezúttal kezdő Perl Zoltán hozta közelebb a vendégeket, majd hosszú gólcsend következett, rövidre sikeredett hármasokkal. Aztán Pongó betalált kintről (6-2), majd leült, Vojvoda érkezett a helyére, az első negyed derekán. Philmore két duplájával meglépett a házigazda, Perl ügyeskedett a túloldalon, a Falco első hét pontját ő szerezte, aztán betalált Barac is. Kétszer Kovács Benedek volt eredményes, zárkózott, majd át is vette a vezetést a vasi alakulat. Takács Milán gyorsan begyűjtött két személyi hibát, Tiby révén növelte előnyét a vendég, 12-15. Pongó hármasa kiszédült a gyűrűből, a korábbi meccseken oly magabiztos Pongó újabb trojkája sem vezetett eredményre. Az irányító a következő akciónál inkább passzolt Vojvodának, akit szabálytalanul akasztottak, a megítélt büntetőket bedobta, tíz perc után 14-15-re álltak az együttesek. Később is vezettek a látogatók (25-26), mégis időt kért a vendégek trénere, Milos Konakov. Ford sarokból eleresztett triplájával már a hazaiak voltak kétpontos előnyben, Somogyi elkapta a ritmust, a túloldalon Perl ügyeskedett, aztán Tiby hirtelen kettessel és hármassal jelentkezett. Vojvoda hintett egy mesteri triplát, kisvártatva Pongó is, félidőben 40-38 állt a táblán.