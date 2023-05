Vasas FC - MOL Fehérvár FC 0-0 (0-0)

Budapest, Illovszky Stadion, 2538 néző. Vezette: Berke Balázs (Szert B., Szalai B.)

Vasas FC: Uram - Szivacski, Litauszki, Otigba (Iyinbor, a szünetben), Ódor - Szilágyi Sz. (Sztojka, 76.), Berecz - Ihring-Farkas (Deutsch, 54.), Urblík (Hidi, 76.), Hinora - Novothny (Szalai, 90.). Vezetőedző: Desits Szilárd.

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Bese, Csongvai, Stopira, Heister - Flores, Makarenko - Kastrati (Houri, 89.), Kodro, Schön - Dárdai (Katona M., 67.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

Gól: -

Sárga lap: Novothny (45.), Ódor (51.), Berecz (54.) ill. Flores (11.), Schön (39.)

A bajnokság utolsó fordulójára maradt a döntés, mér ami a bronzérem tulajdonosát és a második kieső kilétét illeti. Ezért az érintett összecsapásokat egyidőben rendezték szombat este. A MOL Fehérvár FC együttese sorsát kezében tartva vendégeskedett a már kieső Vasas FC otthonában, de fél szemmel Felcsút felé sandított, ahol a bronzért küzdő Puskás vendége volt a fehérváriak közvetlen riválisa, a Budapest Honvéd. A Vidi egy győzelemmel oszlathatta volna el a kérdést: megérdemli-e a további élvonalbeli tagságot?

A találkozó előtt néhány órával a fehérváriak francia-magyar szélsője, Nego Loic közösségi oldalán adta hírül, hogy nyolc év után elhagyja a Vidit, utolsó meccsére készül piros-kék mezben. Szó mi szó, erre talán számítani is lehetett - no és arra, hogy többen követik is még -, azonban az időzítés nem biztos, hogy szerencsés volt.

Persze, nem garantált, hogy Nego bejelentése zavarta volna meg a fehérvári fejeket, de tény, hogy az első félidőben megint csupán árnyéka volt önmagának a Vidi. Motiváltabbnak tűnt az immár tét nélkül futballozó Vasas, vagy épp a kiesés nyomasztó terhe kötött béklyót a fehérvári lábakra...

A 4. percben Szilágyi 20 méterről jobbal lőtt alig a jobb kapufa mellé. Az első negyedórában Bartosz Grzelak játékosai alig értek labdához, a támadásvezetés nagyon nem ment. Ezért jelenthetett felüdülést is hozhatott biztató momentumot a 15. perc a mintegy ötszáz (!) fehérvári szurkoló számára. Makarenko futtatta remekül Heistert a bal oldalon, a német szélső védő egy csellel tartotta a labdát és alakított ki lövőhelyzetet, jobb lábbal, laposan megeresztett löketére leért Uram kapus a rövid saroknál. Azonban néhány percnyi fellángolás után újra az angyalföldiek domináltak. A játékrész derekán nagyon közel nyomult a Vasas a fehérvári kapuhoz, Ihring-Farkas közelről pöccintett kapura, Kovács Dániel résen volt és védett. A fehérvári védelemnek kellett inkább aktívnak lennie, Bese például hatalmasat mentett a lőni igyekvő Novothny elől az utolsó pillanatban. A hosszabbításban Kastrati szabadrúgása nyomán Csongvai csúsztatott a kapu mellé.

A fehérvári szurkolókon semmi sem múlt

Forrás: Kricskovics Antal

Schön az 55. percben játszotta magát tisztára, a lövése előtt szerelte becsúszva Szivacski. A vendégszektort teljesen megtöltő Videoton-szurkolók nem adtak alább a buzdításból, azonban a fehérváriak játéka valahogy csaknem akart felpörögni. Sok volt a hiba, görcsös volt a Vidi futballja, s hiányzott az ötlet is a támadásvezetésből. Dárdai sérülése és lecserélése után Kodro ment fel centerbe, de labdákat nem kapott, a Vidi inkább állófocit játszott. Bosszantóan unalmas hangulatban csordogált a meccs, a pályára pottyantott produkció hűen tükrözte, hogy egy kieső, s egy kiesésre megérett csapat "csatája" zajlik. Ugyan a Vasas már nem lépte át a felezővonalat, a Vidi azonban továbbra sem jutott igazi lövőhelyzetig, ha akadt is egy átlövés, nem talált kaput. A MOL Fehérvár FC visszatért idén oly sokszor mutatott veszélytelen játékához, egyszer sem dolgoztatta meg az ellenfél kapusát. Azonban a Puskás megtette, amit a Vidi nem, gólt lőtt a Honvédnak, s ugyan egyenlített még a Kispest - majd a végén nyert a PAFC - így bennmaradt a MOL Fehérvár az NB I-ben.

A gólnélküli döntetlennel kétpontosra kovácsolta előnyét a Vidi a kiesőhelyen maradt Honvéddal szemben, de a szájíz borzasztóan keserű maradt. Megtisztulás kell!