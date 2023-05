Három éve, 2020 tavaszán írta alá első szerződését az Arconic-Alba Fehérvárral Vojvoda Dávid, aki az olasz Reggio Emiliától tért haza és kötött három idényre szóló megállapodást a koronázóvárosiakkal. Azóta a Fejér vármegyeiek vezére, komoly érdemeket szerzett a tavalyi szezonban szerzett bronzéremben, valamint abban is, hogy a 2022-23-as bajnokságban a fehérváriak elsőként kerültek az elődöntőbe, a Kecskemét legyőzésével. A rövidesen lejáró kontraktust a felek újabb két esztendővel meghosszabbították, így a válogatott hátvéd 2025 nyaráig biztosan az Alba Regia Sportcsarnokban szerepel.

- Nagy örömmel írtam alá új szerződésemet Fehérváron, úgy gondolom, három éve remek döntést hoztam, hogy ide igazoltam. Úgy gondolom, megvalósult, amiért annak idején a csapathoz szerződtem, a Fehérvár visszatért a közvetlen, hazai élmezőnybe, ahova korábban mindig is tartozott. Az első, albás idényemben a hatodik helyen végeztünk, tavaly bronzérmesek lettünk, nem sok hiányzott a döntőbe jutáshoz, nagy csatában szenvedtünk vereséget az eldöntőben, a későbbi aranyérmessel szemben. Úgy gondolom, ezúttal minden esélyünk megvan a fináléba kerülésre. Szerdán kezdjük az elődöntőt a Körmend ellen, ami óriási, kőkemény csata, lesz, a vasiak az esélyesebb Szolnok ellen pályahátrányból nyerték meg a negyeddöntőt, megérdemelten kerültek az elődöntőbe. Erős, egységes csapatot alkotnak, ezzel együtt is bízom abban, hogy jobbnak bizonyulunk nálunk. Nem véletlen a bajnokságnyújtott tizenegy meccses győzelmi szériánk, együtt vagyunk, harcolunk egymásért. Korábban voltak hullámvölgyeink, a legnagyobb a négymeccses vereségszéria volt, ami után edzőcsere következett. Azóta másik arcunkat mutatjuk, mindössze egyszer kaptunk ki, a kupa negyeddöntőjében, az Aréna Savariában, négy ponttal. Ott is nyerhettünk volna, végül a házigazdák jobbnak bizonyultak. Számunkra most kezdődik a szezon lényegi része.

A válogatott hátvéd elmondta, volt ajánlata más klubtól is, azonban gyorsan megállapodott a Fehérvár irányítóival.

- Természetesen akadt más lehetőségem is. Amikor az Alba vezetői megkerestek és újabb, két idényre szóló megállapodást kínáltak, nem sokat gondolkodtam, nagy öröm, hogy itt folytathatom. Jól megy a játék nekem is és a csapatnak is, nagy céljaink vannak. Amikor megérkeztem, a városban és a klubnál mindenki szeretettel fogadott, úgy gondolom, én is mindent megtettem azért, hogy minél gyorsabban beilleszkedjek. Itt tervezem a jövőmet, még hosszú éveken át kosárlabdázóként, remélem, nagy sikerek várnak rám az Arconic-Alba együttesével.

Annak szintén örül, hogy rövidesen a válogatottba is visszatérhet, ugyanis a napokban rendezte a vitás kérdéseket korábbi, ügynökével, Vinkó Lászlóval.

- Boldog vagyok, hogy a nyáron már ott lehetek az olimpiai előselejtezőn. Sajnálom, hogy pereskedés lett a vége a korábbi ügynökömmel, úgy gondolom, le lehetett volna zárni korábban, korrektebb módon is, kár, hogy idáig jutott az ügy. De a lényeg, hogy túljutottunk rajta. Lassan három éve húzódott, jó, hogy vége. Mindenkinek megvan a felelőssége, az enyém is, amit vállalok, ugyanis elkövettem én is hibákat. Voltak nehéz időszakaim, ugyanis emiatt nem tudtam csak a játékra koncentrálni, végig ott motoszkált a fejemben, amennyiben a jogvita nem rendeződik a közeljövőben, nem léphetek pályára a válogatottban. Köszönet a klubom, a város, valamint az MKOSZ vezetőinek, hogy végig mellettem voltak és keresték a megoldást, ami végül meg is született. A klubcsapatom mellett egy évtizede a nemzeti együttes is nagyon fontos nekem. Az is marad, amíg meghívnak. A bajnoki szezonokat követően minden nyarat a válogatottal, a felkészüléssel töltök. Ez így lesz most is. Az eltiltásom alatt is ott voltam a fiúkkal, de pályára nem léphettem, amit érthetően nem éltem meg jól. Nagyon sokat köszönhetek a szövetségi kapitánynak, Ivkovic Stojannak, aki végig kiállt mellettem, szembement bárkivel, hogy megvédjen, végig biztosított a támogatásáról. A társak is mellettem álltak, mindig elmondták, várnak, hogy visszatérjek közéjük. Ha majd egyszer visszavonulok a címeres mezes csapattól – remélem, ez sem most lesz -, azt szeretném, ha a játéktéren lenne az utolsó meccsem, nem úgy, hogy a lelátóról invitálnak a parkettre és úgy búcsúztatnak.

A válogatott hátvéd 2020 tavaszán érkezett a koronázóvárosba, rövidesen megkapta a csapatkapitányi karszalagot

Fotó: Horog László / FMH

A Vojvoda által említett pereskedés előzménye a kosaras jogvitája Vinkó Lászlóval, a bajai menedzser évtizeden át egyengette a játékos karrierjét, azonban 2020 márciusában elváltak útjaik, Vojvoda Fehérvárra szerződött, ám ezen kontraktus tető alá hozásában Vinkó már nem vett részt. Ellenben jogi útra terelte az ügyet. A napokban jelezte, lezártnak tekinti az ügyet, ugyanis Vojvodával rendezte a vitás - anyagi jellegű - kérdéseket.

A tavaly szeptemberi férfi Európa-bajnokság után pattant ki az ügy, Vinkó László keresetet nyújtott be a kosárlabdázó ellen elmaradt ügynöki jutalék és annak kamatai jogcímén. Döntés is született, a független Nemzetközi Kosárlabda Döntőbíróság (BAT) szabályzata alapján a játékos 14.4 millió forintot és az eljárási költséget, továbbá a kamatokat – újabb milliókat - köteles megfizetni Vinkónak. Mivel a tartozás rendezése ez év februárjáig nem történt meg, továbbá egyezség sem született, a FIBA felfüggesztette Vojvoda nemzetközi játékjogát, így az Alba bedobója nem léphetett pályára a válogatott utolsó két világbajnoki selejtezőjén Litvániában és Szombathelyen, a bosnyákok ellen. A vonatkozó, jogerős 2021. évi BAT-ítélet alapján a FIBA saját hatáskörben szabta ki a szankciót a játékossal szemben. Múlt pénteken Vinkó László az alábbi közlemény adta ki.

„Alulírott Vinkó László, FIBA-licences és MKOSZ-működési engedéllyel rendelkező játékosügynök a Vojvoda Dáviddal szemben fennállt tartozási ügyben az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt sportbarátokat: a Nemzetközi Kosárlabda Döntőbíróság (BAT) 2021. december 16. napján kelt jogerős ítélete szerinti összegek Vojvoda Dávid által április 26-án részemre megfizetésre kerültek, így a közöttünk fennállt jogvitát ezennel lezártnak tekintem.”

A probléma tehát megoldódott a kosárlabda hazai szerelmeseinek nagy örömére. A huzavona véget ért, Vojvoda ismét tagja lehet a nemzeti együttesnek, amennyiben Ivkovic Stojan szövetségi kapitány számít a rutinos játékosra. Ez persze nem kérdés, hiszen a szakvezető az utóbbi hónapokban úgy harcolt a játékosért, mint oroszlán a kölykeiért.

Vojvoda tehát a nyáron visszatért a nemzeti együttesbe, de addig is bőven lesz feladata az Arconic-Alba Fehérvárban. A koronázóvárosi kosarasok ügyvezetője, Simon Balázs szerint a további sikerek kapcsán nagyon fontos a stabilitás, a csapat gerincének együtt tartása. Ebben roppant fontos lépés Vojvoda szerződésének meghosszabbítása.

- Szerdán, hazai pályán kezdjük az elődöntőt, komoly céljaink vannak ezúttal is, ezért nagyon fontos a nyugalom és a kiszámíthatóság. A csapattal az utóbbi hónapokban nagyszerűen szereplő vezetőedzővel, Alejandro Zubillagával is meghosszabbítottuk a szerződést, nagy öröm, hogy ez történt Vojvoda Dávid esetében is. Az egyik legjobb magyar kosárlabdázó, aki nagyon sokat jelent együttesünknek. Gyorsan megállapodtunk, a csapat magját szeretnénk együtt tartani, folytatni kívánjuk a megkezdett építkezést.