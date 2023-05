A Kevin Constantine vezette szakmai stáb kemény felkészülést vezényel a válogatottnak, a keret egy része már hat hete dolgozik folyamatosan. Az eredmények eddig nem igazán jöttek, igaz a felkészülés ezen szakaszában nem csak azon van a hangsúly, a találkozók mellett pedig munka folyik a jégen és azon kívül is. A mieink az eddig lejátszott nyolc összecsapásból mindössze egyet nyertek csak meg.

Horváth Milán jó eséllyel pályázik a kerettagságra

Forrás: Dömötör Csaba/NSO

– Aki felkészülés eleje óta itt van, az nagyon kemény hat héten van túl. Az első pillanattól kezdve az edző megkövetelte a fókuszt a jégen és azon kívül is. Megterhelő időszak van mögöttünk, nem sokan látnak mögé, mekkora munka van ebben a keret és a stáb részéről is. A hangsúly azon volt, hogy a hibáinkat kijavítsuk, legyen szó akár egyéni, vagy csapat hibákról, és mindenki visszajöjjön megfelelő formába. Az edzések kemények és hosszúak voltak, a meetingeken is kielemeztünk minden apróságot védekezésben és támadásban is. Élvezzük amit csinálunk, motiváltak vagyunk, hogy ott lehetünk a világbajnokságon. Ez lebeg az én szemem előtt is minden nap, be szeretnék kerülni a végső keretbe – mondta lapunknak a Hydro Fehérvár AV19 támadója, Vértes Nátán.

Vértes Nátán é a korong, amivel az első gólját lőtte a felnőtt válogatottban

Forrás: MJSZ

– Van még időnk a világbajnokságig, valamint maradt még három felkészülési találkozónk is. Az elmúlt hetekben nagyon sokat edzettünk, napi másfél, két órát is jégen voltunk, nem minden esetben arra fókuszáltunk, hogy adott mérkőzéseken jók legyenek a lábak, hanem hogy beletegyük a megfelelő mennyiségű munkát az edzésekbe. Haladunk előre, látni a csapaton, hogy megvannak már azok a taktikai elemek, amelyeket muszáj volt megtanulni és rendbe rakni a fejekben. Most már a sebesség növelésére kell koncentrálni és arra, hogy ne kelljen gondolkozni azon, hogy taktikailag éppen mit kéne csinálni a jégen, hanem már csak menni és a tempót növelni – tette hozzá Horváth Milán.

Mindkét fehérvári játékosnak emlékezetes marad ez a felkészülés, és a Nagy-Britannia elleni találkozó, hiszen a 7-4-es brit sikert hozó összecsapáson mindketten megszerezték az első góljukat a magyar férfi jégkorong-válogatottban.

– Az első gólom mögött egy történet áll az aznap reggeli átmozgató edzésről – emlékezett vissza Vértes. – Akkor a láb közötti lövést gyakoroltam Bálizs Bencén, és kétszer bejött egymás után. Amikor a mérkőzésen Szabó Bencétől egy nagyon szép passzt kaptam, és észleltem, hogy egy az egyben vagyok a kapussal, eszembe jutott a reggel, szerencsére a találkozón is sikerült, boldog voltam. Örök emlék marad, az első gólok mindig különlegesek. Ez kétszer is megadatott idén, hiszen az első ICE-gólomat pedig Fehérváron szereztem meg.

– Jó érzés volt megszerezni az első gólomat a válogatottban, ha jól emlékszem akkor még vezettünk is. Rossz volt, hogy a végén nem tudtunk nyerni. Szerintem jól haladunk Kevin taktikájának elsajátításában, már a szezon elején megkapta mindenki az anyagot, többször is átmentünk rajta, több dolgozatot is írtunk. Ezt már csak át kell vinni a jégre és jó szokásokká kell válniuk a különböző elemeknek – mondta Horváth.

Horváth Milán is megkapta emlékbe azt a pakkot, amivel először betalált a felnőtt nemzeti csapatban

Forrás: MJSZ

Az A-csoportos világbajnokságig szűk két hét van vissza, május 13-án Dánia ellen kezdi meg szereplését a válogatott. Addig azonban még három felkészülési mérkőzés van vissza, 3-án és 4-én Szlovénia, 9-én Kanada ellen lépnek jégre a mieink az MVM Dome-ban.

– A válogatott programja is szisztematikusan van felépítve, a brit túrával ért véget az edzőtábor. A klubidény felépítését hoztuk a válogatotthoz is, ott augusztustól zajlik a felkészülés. Kevin kiemelte, hogy nekünk eddig tartott a tábor, ez a három hátralévő meccs jelenti az alapszakaszt, majd a világbajnokság lesz a playoff. Most már rövidebbek az edzések és a megbeszélések, készülünk fizikálisan és mentálisan is. Az edző kiemelte, hogy a világbajnokságon lesz majd egy shining moment, hiszen egy csoda, egy győztes meccs is elég lehet a bennmaradáshoz és a történelem íráshoz – tekintett kicsit előre a világbajnokságra a Volán csatára.

– Saját játékunkat szeretnénk még fejleszteni a hátralévő mérkőzéseken, nyilván szeretnénk megszerezni a második győzelmünket is. Azonban nem feltétlenül ezen van a fő hangsúly továbbra sem, hanem azon, hogy hogyan tudjuk a jégre vinni a taktikai elemeket – mondta Horváth Milán, majd kitért kicsit a hazai mérkőzésekre. – Biztos, hogy sokat hozzáad a játékunkhoz majd a hangulat és a fantasztikus helyszín is. Nagyon jó látni, amikor teli lelátók előtt léphetünk jégre. A Kanada elleni mérkőzést mindenki nagyon várja, kíváncsiak vagyunk milyen lesz. Ami a finnországi világbajnokságot illeti, izgatottak vagyunk, pár meccs lesz a sorsdöntő, de nyilván mindegyik meccsre készülni fogunk és mindegyikből a maximumot akarjuk kihozni.

A magyar válogatott jelenlegi kerete:

Kapusok: Bálizs Bence (JKH GKS Jastrzabie, lengyel), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Rajna Miklós (UTE / Coventry, brit)

Hátvédek: Falus Ádám (Küsnacht Lions, svájci), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (BJA), Hadobás Zétény (Västeras, svéd), Horváth Milán (Hydro Fehérvár AV19), Kiss Roland (DVTK Jegesmedvék), Pozsgai Tamás (BJA), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJA), Szirányi Bence (DVTK Jegesmedvék)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Csányi Karol (Zvolen, szlovák), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Kóger Dániel (Corona Brasov, romániai), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Gergő (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (BJA), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Northern Michigan University, amerikai), Sebők Balázs (Ilves, finn), Sofron István (Csíkszereda), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vértes Nátán (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK).

A felkészülési program:

Április 5., 17.00, Miskolc: Magyarország-Ukrajna 0-1 b.u.

Április 6., 18.00, Miskolc: Magyarország-Ukrajna 1-4

Április 14., 17.00, Miskolc: Magyarország-Japán 5-2

Április 15., 19.30, Miskolc: Magyarország-Japán 0-3

Április 20., 18.30, Tychy: Lengyelország–Magyarország 4-2

Április 21., 20.15, Bytom: Lengyelország–Magyarország 3-2

Április 25., 20.30, Milton Keynes: Nagy-Britannia–Magyarország 7-4

Április 26., 20.30, Nottingham: Nagy-Britannia–Magyarország 3-2

Május 3., 18.00, Budapest: Magyarország–Szlovénia (zárt kapuk mögött)

Május 4., 19.00, Budapest: Magyarország–Szlovénia

Május 9., 19.00, Budapest: Magyarország–Kanada