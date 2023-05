Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere is időben elfoglalta helyét, és nem titkoltan sikert várt a Lokitól.

- Fantasztikus, hogy eddig eljutott újoncként ez a csapat, senki nem számított arra, hogy döntőt játszanak. Meg kell próbálni ezt élvezni ennek a gárdának, akkor lehet esélyük ezen a mérkőzésen. – fogalmazott, és tegyük hozzá két órával a mérkőzés előtt nagyon jó jósnak bizonyult.

Az első szettben jól tartotta magát a vendéglátó, több alkalommal is két-hárompontos előnyt kovácsolt. 10:10 után éledezett a kaposvári együttes, próbálta megfogni a meccset, ez azonban csak 15-nél jött össze, ám onnantól már végig vezettek, és övék lett a részsiker.

A folytatásban 7-nél érte utol ellenfelét a Loki, és egy olyan játszmát produkált, melyre a legínyencebb röplabdarajongók is csettinthettek! Nem ismertek elveszett labdát, Redjo Koci, és az eddig jobbára a cseresorban látott Bibók Balázs vezérletével nem sok sanszot adtak a kék-fehérek.

A harmadik etapban ugyan akadtak kisebb-nagyobb hullámvölgyek, és visszajött 15:7 után is a meccsbe a Fino, ám a végjátékot, ha szorosan is, de hozták a fehérváriak.

A negyedik játszma megmutatta a sportág savát-borsát, már-már úgy tűnt, hogy a szorosabb nyitányt követően közel kerül a Kaposvár az egyenlítéshez, de Leonardo Doda zsinórban három ászt nyitott, és ezzel nemcsak fordított a MÁV Előre, hanem az összecsapást is megnyerte!

- Azt kértem a fiúktól, hogy mutassuk meg, mire vagyunk képesek. Hozzuk le azt, amit a Barcika ellen, és ha egy szettet fogunk, onnantól át tudjuk lendíteni a mérkőzést. Én tudom azt, hogy ők képesek így játszani! – mondta elégedetten a meccs után Dávid Zoltán vezetőedző.