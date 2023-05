A mieink a franciák elleni sikerrel megalapoztak annak, hogy az utolsó játéknapra fordulva is reális esély maradjon az A-csoportos tagság megőrzésére. A recept egyszerű volt, ha a magyar válogatott megveri Ausztriát, bennmarad. Ott volt a csapatban ezúttal már Németh Kristóf, aki a megsérült Nagy Krisztián helyére utazott ki.

Az első lövés Papp Kristófé volt, Starkbaum védett, majd emberelőnybe kerültek az osztrákok. Ennek ellenére Erdély is próbálkozhatott, ezen kívül magyar blokkok tarkították ezt a két percet, megúsztuk. Lendületesen játszottak a mieink, Sebők cseles lövés okozott zavart, majd Németh nyithatott volna góllal, de Strakbaum védett. Nyolc és fél perc eltelte után pedig megszületett a vezető találat, ismét az egész világbajnokságon remeklő második sor villant meg, Erdély tálalt az egyedül érkező Sofron elé, aki nem kíméletlen végrehajtó volt, 0-1. A túloldalon Rossi helyzeténél kellett Bálizsnak résen lennie. Ismét jött egy emberhátrány, ezúttal Sebők ülhetett ki két percre. Sajnos ezúttal már nem úszták meg a magyarok, Rossi lendületből megindult, végigvitte az egész pályán és be is lőtte, 1-1. A játékrész végén emberelőnybe került Magyarország, a válogatottunk első fóros találatát jegyezte a tornán, Sebők passzába Sofron ért bele jól, 1-2.

A második harmadban sem vettünk vissza a tempóból. Két perc után egy védelmi kihagyást Schneider használt ki majdnem, de Bálizs hatalmas bravúrral hárítani tudott. Öt perc sem telt ebből a játékrészből, jött az újabb magyar gól. Horváth Milán emelte rá a kékről, Terbócs kiválóan takart a kapus előtt, a korong a jobb felsőben kötött ki, 1-3. Stipsicz lövését blokkolták, Schneider ugrott ki, de a magyar hálóőr megálljt parancsolt. Sajnos a következő helyzetet már nem úsztuk meg, Bálizs körül volt a pakk, a tömegjelenet után sajnos Strong közelről bepofozta, 2-3. A mai mérkőzést is a lelátón uraló magyar szurkolók szeme láttára Sofron és Erdély lépett ki jó helyzetben, utóbbi kísérletét bravúrral hárította Starkbaum. A harmad végén megint öt a négy ellen jöhettek az osztrákok, hét másodperc volt vissza a kiegészülésig, de gólt kaptak a mieink, Haudom kapásból talált be, 3-3.

Az utolsó harmadra Fejes sajnos nem tudott kijönni. Rögtön a játékrész elején emberelőnyben játszhatott a magyar válogatott, nem volt túl acélos fórjáték, Papp került csak helyzetbe. Egyenlő létszámnál Bartalis és Terbócs próbálta meg megint magunkhoz ragadni az előnyt, de nem sikerült, Starkbaum védett. Ismét több volt a piros-fehér-zöld helyzet, Bartalis ért bele a lába között egy lövésbe, de a kapuvas mellett csorgott le a pakk. Kiegyenlített küzdelem zajlott a jégen, A játékrész közepén több volt az osztrák lövés, de aztán a hajrára megújultak a mieink, Hári és Sebők játszott össze, utóbbi lövése a kapuvas mellett zúgott el. Nem született döntés a rendes játékidőben, jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban Sofron és Sebők indult meg kettő az egy ellen, előbbi lőtt, de Starkbaum résen volt. Mentek a magyarok előre, jobbak voltak, de kimaradtak a helyzetek, jött a szétlövés. A büntetők során Kevin Constantine együttese egy büntetőt sem lőtt be, míg az osztrákok kettőt is, így Ausztria nyert és őrizte meg az A-csoportos tagságát a következő évre is. A magyar jégkorong-válogatott három ponttal zárt, de kiesett a finnországi elit-világbajnokságon.

Ausztria – Magyarország 4-2 (1-2, 2-1, 0-0, 0-0, 1-0) – büntetők után

Tampere, 3068 néző. V.: Langin, Sewell, Briganti, Yletyinen.

Ausztria: Starkbaum – B. Wolf, Nickl, Wukovits, Haudum 1, M. Huber – Heinrich 1, Zundel, Raffl, Nissner, Thaler – Brunner, Reinbacher (1), Zwerger (1), Rossi 1, Schneider – Strong 1, Maier (1), Ganahl, Achermann, P. Huber (1). Szövetségi kapitány: Roger Bader.

Magyarország: Bálizs – Stipsicz (1), Fejes, Sebők (1), Hári, Galló – Szabó B., Hadobás, Erdély (1), Bartalis (1), Sofron 2 – Kiss R., Horváth M. 1, Nagy G. (1), Papp (1), Terbócs – Garát, Pozsgai, Csányi, Németh, Vincze. Szövetségi kapitány: Kevin Constantine.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 33-18.