A felkészülés hivatalos része május elsején kezdődött, amikor mind a külföldi, mind a hazai játékosok együtt edzőtáboroztak a First Fielden. Az Enthroners jelentősen megerősítette keretét: a tavaly minden sorozatban bajnoki címet elérő keret magja megmaradt, kiegészülve magyar válogatott játékosokkal, valamint olyan rutinos külföldi igazolásokkal, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek. Ilyen játékos például Jerrod Evans, a korábban a Virginia Tech színeiben több egyetemi rekordot is megdöntő irányító, vagy éppen Jay Griffin IV elkapó, aki hihetetlen gyorsaságával sok gondot okozhat az ellenfél védőinek. Az edzői stáb élén továbbra is Jaime Hill áll, akinek munkáját többek között az évtizedes NFL-tapasztalattal rendelkező Bill Meyers, valamint a támadóspecialista Joe Ashfield segíti majd.

Fotó: Fehér Gábor / FMH



A csapat szombat délelőtt sajtónyilvános edzést tartott, ahova kilátogatott Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is. A városvezető sok sikert kívánt a csapatnak, valamint egy szakmai hasonlattal élve, a Green Bay Packers NFL-csapatát hozta fel példának, akik egy wisconsini, Fehérvár méretű kisvárosként értek el hatalmas sikereket a nagyvárosok csapatai között. „Fontos, hogy türelmesek legyünk a csapattal, és engedjük belenőni őket ebbe a ligába. Egy nagyon jó edzői stáb irányítja az együttest, akik jó arányban építették fel a külföldi és magyar játékosokból álló keretet.” – fogalmazott a városvezető, aki hozzátette: az Egyesült Államokból érkező edzők és játékosok egyben nagyon fontos missziót is végeznek: népszerűsítik a sportot, így idővel egyre nagyobb lehet a sportág utánpótlása.

Bóka Viktor, a Fehérvár Enthroners general managere a kezdeteket felidézve elmondta: 2016-ban a magyar harmadosztályból indulva jutott el oda az Enthroners, hogy jövő héten Európa legjobb tizenhét csapata között küzdhet. „Nincs időnk örömködni, hiszen Európa legerősebb ligájába érkezünk. Erős ellenfeleink lesznek, akiknek, remélem, meg tudjuk nehezíteni a dolgát.” – nyilatkozott Bóka Viktor, aki a First Fieldet érintő változásokról is szót ejtett.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az idei évre ugyanis a pálya egyik végében egy mobillelátót helyeztek el, a másikban pedig a Koronázási Szertartásjátékokról is ismert koronát, ami a csapat pontszerzése esetén látványos füsttel és tűzijátékkal emelkedik fel.

Minden csapatot arc nélküli sisakoknak tekintünk, és küzdeni fogunk, bárkik is legyenek ellenünk – szögezte le Jaime Hill, aki korábban a San Francisco 49ers NFL, valamint a BYU egyetemi csapatánál is dolgozott. A mesternek ez a harmadik szezonja a Fehérvár Enthroners élén, akikkel a tavalyi évben mindent vitt, miután a csapat a hazai, az osztrák, valamint a nemzetközi CEFL kupát is megnyerte. A vezetőedző elmondta: ugyan nagy kihívás elé néznek, de rengeteg jó játékosuk van, akik a végsőkig küzdeni fognak.

A Fehérvár Enthroners hat mérkőzést játszik idén a Takarodó út 3. szám alatt található First Fielden. Az első összecsapásra június 3-án, jövő hét szombaton 17.00 órától kerül sor a Berlin Thunder ellen. - tájékoztatott a szekesfehervar.hu.