Közel egy hónapos szünet után a múlt héten tért vissza a hazai női vízilabda-bajnokságba a DFVE, hiszen a válogatott két helyszínen is, Rotterdamban és Athénban Világkupa-selejtezőket játszott. Bár akadtak rosszabbul sikerült mérkőzések is, az alapvető célokat elérte Bíró Attila csapata, hiszen a több fiatalt is bevető nemzeti együttes kijutott a nyári szuperdöntőre.

– Eléggé hullámzó volt a két válogatott torna, de mindegyiken volt egy-egy meccs, az ausztrál és az olasz, amelyiken ha nem is hibátlan teljesítményt nyújtottunk, de rendben voltunk, a többi találkozó hullámzóbb volt. Az USA és a Hollandia elleni vereség alkalmával nagy részben magunknak köszönhettük azt, hogy vesztesen hagytuk el a medencét. Talán ezt megelőzően fél éve találkozott a keret, novemberben, a Világligában, összességében hasznos heteket töltöttünk együtt, a fiatalok is be tudtak mutatkozni, fontos állomása volt a felkészülésnek – nyilatkozta lapunknak Garda Krisztina, a Dunaújváros és a válogatott csapatkapitánya.

A bajnokságban a nyáron alaposan megfiatalított DFVE jó teljesítményt nyújtott, de egy-két vereség azért becsúszott, így a Fejér megyeiekre még várt egy feladat a BVSC ellen. Gardáék magabiztos, 11-6-os sikerrel bejutottak egy találkozó után a legjobb négy közé.

– Mindenképpen úgy szerettük volna, hogy egy mérkőzést játsszunk a BVSC ellen. Magabiztos győzelmet akartunk aratni, de tudtuk, hogy a fővárosiak nem fogják csak úgy odaadni a meccset. Biztosak voltunk benne, hogy az egy hónapban készültek ránk. Igazából örülök annak, hogy mindegyik negyedet meg tudtuk nyerni és így a meccs végére kialakult ez a különbség. Talán a második félidőben már jobb volt a játék, előtte sokat hibáztunk támadásban. Ez már az UVSE ellen nem fér majd bele, de szerintem ez az egy mérkőzés jól szolgálta a felkészülésünket – folytatta Garda, majd kitért arra, hogy a sűrű válogatottbeli program után milyen állapotban érzi magát és a csapatot – Magamat kicsit hullámzó formában éreztem magam a BVSC elleni találkozó előtt, kicsit meg voltam fázva a múlt héten. Igazából ez nem nagyon gátolt. Ami a csapat formáját illeti, szerintem jobb ez így, hogy a BVSC-vel a válogatott szünet után találkoztunk, és nem előtte, ugyanis korábban még szó volt arról is, hogy oda besűrítjük még. Jobb volt ez így. Nem vagyunk rossz formában, a védekezésünk egész jól működött, mindössze hat gólt kaptunk csak. Ez bárki ellen jónak számít.

Az elődöntőben az UVSE vár a Dunaújvárosra, e két csapat az elmúlt években általában az aranyéremért harcolt, ezúttal azonban csak az egyik gárdának marad meg az esélye a dobogó legfelső fokára állni.

– Biztos nagyon nehéz mérkőzések lesznek az UVSE ellen. Nyilván először az első találkozó lebeg a szemünk előtt, szeretnénk magunkat ezen odatenni. Nagyon agresszív vízilabdát játszanak majd, hiszen a szoros védekezésük jól működött ellenünk az alapszakasz utolsó fordulójában. Teljes a keretük, Natasha visszatért, de bízom benne, hogy jó meccset játszunk majd, nyilván nyerni szeretnénk. Ha a védekezésünk működik majd, akkor egy kevés gólos mérkőzésen jó eredményt érhetünk el.

Női elődöntők

1. mérkőzések

Május 4., csütörtök, 18.00 FTC-Telekom – Tigra-ZF Eger (Népliget)

Május 4., csütörtök, 20.00 UVSE – Dunaújváros (Hajós)

2. mérkőzések

Május 6., szombat, 12.00: Eger – Ferencváros (Eger)

Május 7., vasárnap, 17.00: Dunaújváros – UVSE (Dunaújváros)