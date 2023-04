Dunaújvárosi FVE – Ekipe Orizzont 8-12 (1-5, 4-4, 0-2, 3-1)

A Dunaújváros a Mataró elleni elődöntőben derekasan helyt állt, és bár a spanyolok 12-9-e nyertek, a Fejér megyeik mindent megtettek a világ legjobbja ellen. A hatalmas bravúrral elért négyes döntő második napján a bronzéremért ugrott a medencébe Mihók Attila együttese. Az Ekipe elleni összecsapáson gyorsan két góllal elhúztak az olaszok, majd Garda szépített büntetőből, 1-2. Az első nyolc percben nem igazán találta a ritmust egyik kapu előtt sem a DFVE, valamint a bírói felfogás sem könnyítette a magyar csapat dolgát, a első negyed végén 5-1-re vezetett az Ekipe.

A második játékrészben összeszedettebben kezdett a Dunaújváros, Garda fórban, majd büntetőből is eredményes volt, 3-6. Próbált zárkózni a DFVE, kellett a félidő előtt egy gyorsan kihasznált fór Garda révén, a szünetben 9-5-re vezetett az Ekipe.

Jó Fejér megyei védekezésekkel folytatódott a találkozó a fordulás után, de az olaszok sem hibáztak hátul. Hiába a magyar fórok, nem sikerült csökkenteni a különbséget, sőt hat perc eltelte után Pamieri talált be emberelőnyből, 5-10, majd még Gant is mattolta Aarstot, 5-11. Az utolsó negyedben aztán Dobi és Mahieu révén sikerült kozmetikázni az eredményen, de az Ekipe bronzérmét ez már nem veszélyeztette. A fiatal DFVE a negyedik helyen zárt a Bajnokok Ligájában, ami így is hatalmas siker Mikók Attila gárdájától.