Hét mérkőzés van még hátra az élvonalbeli bajnokságból, s a Vidi csupán egyetlen ponttal előzi meg a kieső helyen álló Budapest Honvéd alakulatát. Méltatlan és rendkívül izgalmas helyzetben van tehát a fehérvári labdarúgás, mely a kétezres évek közepétől egyre magasabbra kúszott a honi és a nemzetközi nívón. Minden bizonnyal tudják Bartosz Grzelak fehérvári huszárai is, hogy nagy rohamra kell indulniuk vasárnap 15.30-kor a várkerti vitézek ellen. A Vidinek nyernie kell Kisvárdán.

– Mindenki tudja, hogy milyen fontos meccs lesz a vasárnapi. Bőven van mit javítani az idegenbeli formánkon, az a célunk, hogy pontot vagy pontokat gyűjtsünk Kisvárdán is – fogalmazott a klub honlapján a legutóbbi, Újpest elleni összecsapást sárga lapjai miatt kihagyó középpályás, Katona Mátyás. – Erős ellenfelünk lesz, náluk is nemrég vette át az irányítást az új vezetőedző (Milan Kruscic - a szerk.), ami új impulzusokat adott nekik, e mellett minőségi játékosaik vannak, labdabiztosak, hazai pályán kifejezetten erősek. De felkészültünk az erősségeikből és a gyengeségeikből is, utóbbiakat próbáljuk meg kihasználni, hogy a mi akaratunk érvényesüljön és megszerezzük a három pontot. Az elmúlt három mérkőzésen volt sok pozitívum, amiket el kell raktároznunk és építenünk kell rájuk, de vannak olyan területek is, ahol fejlődnünk kell. Az új vezetőedzővel stabilizálódott a csapatunk játéka, de az Újpest elleni játékunk alulmaradt a várakozásokhoz képest, annál jobban kell teljesítenünk Kisvárdán.

Ahol elengedhetetlen lesz, hogy helyzetbe kerüljenek a Vidi játékosai, és be is találjanak. A maródi játékosokon kívül a védő, Csongvai Áron sem áll majd Grzelak-mester rendelkezésére, öt sárga lapja miatt eltiltását tölti.