Aqvital FC Csákvár - Dorogi FC 1-1 (1-1)

Csákvár, 300 néző

Vezette: Hanyecz Bence (Szilágyi Norbert, Sinkovicz Dániel)

AFC Csákvár: Zelizi – Murka, Vaskó, Karacs, László N. (Fejős, 28.) – Ominger (Alaxai, 85.), Mészáros D., Körmendi – Torvund (Janyickij, 78.), Hornyák (Tamás N., 46.), Gazdag V. (Kocsis D., 77.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Dorogi FC: Borsos V. – Kotula, Gyurácz, Preklet, Barna G. – Lénárt, Sztojka – Magyari (Vígh, 66.), Albert Á. (Szerencsi, 46.), Szedlár (Berkó, 87.) – Kapornai (Király P., 65.). Vezetőedző: Marian Sluka.

Gól: Hornyák (11-esből, 3.), ill. Sztojka (45.+2.)

Nem túlzás azt állítani, hogy mindkét csapat számára sorsdöntő volt ez az összecsapás, a találkozó nyertese ugyanis nagyot léphetett volna előre céljai elérése érdekében. A Csákvár szemszögéből nézve az első tavaszi győzelmet, és a megnyugtatóbb helyezést is jelenthette volna egy siker, míg a dorogiaknak a kiesés elkerülés miatt lett volt létfontosságú a pontszerzés.

Jobban indítottak a házigazdák, a 2. percben Torvund Alexander nagy lendülettel érkezett a 16-oson belülre, amikor Albert Ádám hátulról fellökte. A jogosan megítélt büntetőt Hornyák Marcell a jobb sarokba lőtte, 1-0. A folytatásban a Dorog megpróbált felülkerekedni, zsinórban ívelték be a szögleteket, igaz sok eredménye ezeknek nem volt. Több test-test elleni a párharc tarkította a meccset, de a vendégek akármennyire is igyekeztek ritkán jutottak el Zelizi Patrik kapujáig, amikor pedig sikerült a csákvári kapus tisztázni tudott. A 40. percben Torvund labdája került Hornyák elé került, aki a 11-es pontról, kecsegtető helyzetben eltörte a labdát. A 45+2. percében viszont egyenlített a Dorog, Sztojka Dominik 30 méterről megküldött szabadrúgása talált utat Zelizi kapujába, úgy, hogy a bal kapufa is segítségére volt a középpályásnak, 1-1.

Az 56. percben Szerencsi Miklós Torvundot takarította el a 16-oson belül, a labda mögé Fejős Áron állt, akinek jobb alsó felé tartó lövését Borsos Vilmos hárította.