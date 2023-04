A hét örvendetes csákvári vonatkozású híre volt, hogy Békéscsabán megszakította nyeretlenségi sorozatát a gárda, és mindhárom pontot hazavitte.

- Számítottunk arra, hogy ez is egy olyan mérkőzés lesz, melyen elsősorban a küzdelem dominál. Sajnos az első játékrészben hiányzott a pontosság a játékunkból, a szünetben rendeztük a sorokat, cseréink is jól szálltak be, és a forduló talán legszebb góljával, óriási akarattal küzdve megnyertük a rendkívül fontos összecsapást. Tisztában vagyunk vele, nem nyugodhatunk meg, további győzelmekre van még szükségünk, hogy lerázzuk üldözőinket. – hangsúlyozta Tóth Balázs az AFC vezetőedzője.

Igaza van a szakembernek, de rettentően nehéz kilencven perc vár fiaira a Budafoki MTE ellen is, amely csütörtökön egyenrangú ellenfele volt a listavezető DVTK-nak, és csak nüánszokon múlott, hogy nem tartott otthon egy pontot, és csupán az utolsó pillanatban egy kapushiba pecsételte meg sorsukat (1-2).