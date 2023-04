Klobucar elhibázott hármasa nyitotta a kecskeméti meccset, Karahodzic közelről betalált, DeCosey hármasa már albás vezetést jelentett, 2-6, Klobucar büntetőivel, valamint Fazekas, Karahodzic és Townes kosarával elléptek a hazaiak, 10-5. Ford hármasával közelített a Fehérvár, Townes középtávolijával megint a hazaiak labdázhattak nyugodtabban. A folytatásban akciók sora ment le gól nélkül, aztán Vojvoda mesteri hármasa célba ért, egy pontra jött az Alba. Újfent a vendéglátók domináltak, a túloldalon Vojvoda újabb triplája megint jónak tűnt, a labda hosszasan dadogott a gyűrűn, végül leperdült, Dramican hármasa azonban a negyed végét jelző dudaszó pillanatában hullt a hálóba, a játékvezetők természetesen érvényesnek ítélnék a találatot, tíz perc után 17-12-re vezettek a hazaiak. A rövid szünet után repülőrajtot vett a Fehérvár, Vojvoda hármassal indított, a szenegáli-amerikai center, Diong zsákolt, majd középtávolról is beköszönt, Forray Gábor azonnal időt kért, 17-19. A hétközi, koronázóvárosi derbin is remeklő, hét triplát a gyűrűbe süllyesztő Kucsera Dániel hármasával ismét a KTE volt előnyben, igaz, nem sokáig, Philmore volt eredményes, aztán felváltva születtek pontok, ebből követezően hol az egyik, hol a másik gárda volt szűk előnyben. Townes szerzett bravúros kosarat, betörés után labdája ugyan lecsorgott a gyűrűről, de a levegőben úszva javított, a hálóba pöckölt, 24-21. Kapkodtak az együttesek, nagy volt a rohanás, perceken át nem esett kosár, aztán DeCosey a sarokból volt eredményes, majd Somogyi betörés után a palánk alól, Forray Gábor időt kért, 24-26. Karahodzic kettese és Klobucar hármasa ötpontos haza előnyt eredményezett, az első félidőt Somogyi betörése zárta, 32-29.

Vojvoda révén még közelebb jött az Alba, de fordítani nem tudtak a kék-fehérek, főként azért, mert Dramicanin nem hibázta el büntetőit. Aztán duplát is dobott, a több mint tíz éve Magyarországon szereplő szerb erőcsatár volt csapata legjobbja a meccs ezen időszakában. Pongó duplájával és Philmore hármasával már a Fehérvár vezetett (38-39), igaz, nem sokáig, Kobucar ismét a hazaiakat hozta jobb pozícióba. Diong kosara után Wittmann hirtelenjében szerzett öt pontot, előbb középtávolról, majd távolról, a harmadik negyedet Vojvoda triplája zárta, közvetlenül a dudaszót megelőzően, 45-46 állt a táblán, fél óra játék után. Pongó hármasa, majd ügyes labdaszerzés után ziccere nyomán hatra duzzadt a differencia, a hazai szakvezető, Forray Gábor érthetően időt kért, 45-51. Nem segített, Mbacke Diong zsákolt, Vojvoda a sarokból hintett egy triplát, kilencre hízott a fehérvári előny, azonban nem rogytak össze a hazaiak, Wittmann mesteri hármast dobott, a fehérvári tréner, Alejandro Zubillaga időt kért, 50-56. „Mindent bele!” – zúgott a hazai szektorból, a lilák játékosai komolyan is gondolták, hogy visszaveszik az irányítást. Wittmann duplával, Dramicanin triplával jelentkezett, az alföldiek egy pontra jöttek, Ford hármasa nyugtatóan hatott a fehérvári idegekre. Pongó Marcell csak egyik büntetőjét dobta be, az elsőt, így tett a túloldalon Jaka Klobucar is, Karahodzic és Townes pontjaival egalizált a házigazda, Pongó hidegvérű hármasa nyomán, a zárás előtt másfél perccel Forray időt kért, 60-63. Komoly izgalmak következtek, mindkét oldalon egy-egy pont született, majd Pongó Marcell eladott labdáját Karahodzic megszerezte a felezővonalnál. Forray Gábor időt kért, tizenegy másodperce maradt a KTE-nek a győzelem megszerzésére. Azonban alig hihető dolgok történtek, ezúttal Karahodzic adta el a labdát, amit Pongó szerzett meg, az óra lepergett, hatalmas csatában nyert az Alba, 62-64. Folytatás kedden este, a Gáz utcában. Amennyiben az Alba győz, lezárja a negyeddöntős párharcot.

JEGYZŐKÖNYV

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét-Arconic-Alba Fehérvár 62-64 (17-12, 15-17, 13-17, 17-18)

Play-off negyeddöntő, második mérkőzés, Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 1000 néző, vezette: dr. Mészáros Balázs, Minár László Balázs, Lengyel Ádám József (Bognár Tibor)

KTE: Townes 12, Kucsera 6/6, Klobucar 8/3, Fazekas M. 2, Karahodzic 10. Csere: Dramicanin 12/6, Wittmann 12/6, Ivkovic -, Tóth B. -, Kiss D. -. Vezetőedző: Forray Gábor

Alba: Pongó Marcell 13/6, Somogyi 6, DeCosey 7/6, Ford 6/6, Philmore 9/3. Csere: Vojvoda 15/12, Diong 8, Takács Milán -. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga