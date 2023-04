2023 április 29., szombat, 17:00

Sárbogárd (4.) - Tordas R-Kord (3.) – ősszel 3-1

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Megyei szinten kiemelkedő mérkőzést játszottunk a Sárosddal, a semleges nézők rettentően jó szórakozhattak. Fordulatos összecsapáson nagyon sok gól született, több kiállítás mellett. Talán annyival voltunk jobbak, mint ellenfelünk, hogy higgadtabban játszottunk is tudtunk lépni nehézségeken. Képesek voltunk arra, hogy fordítsunk, az igaz, hogy kaptunk négy gólt, de Sárosdon ötöt rúgni szép teljesítmény. A hazai csapat nem adta fel próbált végig tisztességesen küzdeni, de csapatként talán összeszedettebbek voltunk. A Gárdony után, tavaszi szereplése alapján a Tordas csapata a legeredményesebb, jó igazoltak télen, egységes együttes képét mutatják, és úgy tűnik, elkerülik őket a sérülések. Kellemetlen stílusban fociznak, fontos lesz a mérkőzésen, hogy ki rúgja az első gólt, de mit tudunk építkezni az őszi teljesítményünkből, amikor létszám hátrányban sikerült megnyernünk a találkozót Tordason. Itthon sincs más célunk, be kell gyűjteni a három pontot, hiszen ez az összecsapás nemcsak rangadó, hanem az éremért folytatott harc egyik állomása is. Sok sérültünk van, köztük több súlyosnak mondható, és ez egész évben hátráltat bennünket. Sajnos Sárosdon Kovács János veszítettük el, kiesett Kindl Zalán, Luczek Roland, Horváth Ádám és Horváth Zsombor. Elképzelhető azonban hogy lesz visszatérő, bízom abban, hogy ők is tudnak majd segíteni, és csapatként tudunk funkcionálni.

Bodajk SE (12.) - Ikarus-Maroshegy (8.) – ősszel 0-2

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - A Lajoskomárom elleni győzelmünknek különösen nagy értéke van, mert többen sérülten játszottak - Kocsis Dominik, Katóka Richárd, Kurcz Balázs, Kis Viktor -, és ennek ellenére sikerült felülkerekedni. Nagyon büszke vagyok, nagyon odatették magukat a fiúk! A csapat erejét mutatja, hogy fordítani tudtunk. Az Ikarus ellen Fehérváron két góllal kaptunk ki, ettől függetlenül partiban voltunk velük, de feltétlenül nyerni szeretnénk, mert ahhoz, hogy ne legyenek, gondjaink még pontokra vannak szükségünk.

2023. április 30., vasárnap, 17:00

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) - Bicske II. (15.) – ősszel 2-1

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Alapjába véve a Martonvásár ellen több lehetőségünk volt, de azokat nem használtuk ki, elsősorban koncentrációs problémák miatt. Közben volt egy hétközi forduló, ahol sajnos sikerült bejutnunk a négy közé, nem jött össze semmi a Lajoskomárom ellen és a futball istene ezt megbosszulta. A pálya minősége nem a mi játékunknak kedvezett és a lelkes hazai csapat mindent megtett a sikerért. Szerencsére a csapatot nem viselte meg a kiesés, bár beszélgettünk a mérkőzés után, de Csóron már egy más csapat képét mutattuk, jól játszottunk, viszont láttam azokat az elemeket, amelyeket gyakoroltunk. Négy pontra vagyunk a bajnoki címtől, mindenképpen szeretnénk vasárnap nyerni, és az is segítséget ad, hogy már mindenki hadra fogható lesz. A lehető legjobbat szeretnénk kihozni a Bicske II. elleni mérkőzésből, mert azzal, hogyha nem a képességeink szerint játszunk azzal nem szeretnénk megalázni ellenfelünket. Nem szabad senkit se lebecsülni!

Mányi TK (11.) - Csór Truck-Trailer (13.) – ősszel 4-2

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Előre sejthető volt, hogy nem tudunk kiállni Martonvásáron, mert lejátszottuk szerdán a kupamérkőzést, ahol már eleve betegen játszott a csapat többsége. Már két nappal a mérkőzés előtt jelezték nekem, hogy baj lesz mert nem tudnak felépülni a vasárnapi mérkőzésre. Kivártunk az utolsó pillanatig, hogy hadra foghatóak legyünk, de semmiképpen nem tudtuk megoldani. Nyolc felnőtt játékos állt rendelkezésre, a fiatalokat pedig nem tudtuk használni, rettentően nehéz döntés volt. A Csór ellen ugyanazt az agresszivitást várom, mint amelyet a Főnix FC ellen mutattunk. Reméljük, hogy a betegek felépülnek és mindenki egészséges lesz, és egy bő kerettel küzdeni a három pontért. Ősszel idegenben nyertünk, hasonló játékerőt képvisel a két csapat, de mindenképpen szeretnénk győzni, tenne az önbizalmunknak!

MÁV Előre FC Főnix (2.) – Martonvásár (14.) – ősszel 3-0

Pavlik József a MÁV Előre SC Főnix vezetőedzője: - Az Ikarus elleni győzelem nagyon sokba került nekünk! Balogh Lászlónak egy könyöklés után három foga törött ki, és ebben a szomorú az, hogy én kaptam sárga lapot. Számunkra megmagyarázhatatlan, nem értjük, van az esetről videofelvétel, tisztán látszik a könyöklés. Én nem állítom azt, hogy szándékos volt, de hogy ez lap nélkül megtorlatlan maradt felfoghatatlan! Hozzáteszem abszolút nem volt benne a mérkőzésben egy ilyen sérülés. A játékvezetők figyelemben sem veszik azt hogy mi történik a pályán, néhányan olyan nagyvonalúan próbálják vezetni a mérkőzést, hogy az botrány. Korántsem mindegy az, hogy kemény vagyok, vagy szándékosan akarok sérülést okozni, vagy mindez véletlenül történik. A megyében jobban benne van, hogy elszállnak az indulatok, és erre azért figyelni kellene. A hétvégén kilenc emberünk hiányzott, most Balogh-al együtt tíz, már nagy valószínűséggel Kertész Balázs, Jófejű Sándor, valamint Borombós Márton, és eltiltása után Krán Balázs visszatérhetnek. A Gárdony elleni vereség után felszívtuk magunkat amennyire lehetett, két hibánkat kihasználták a vendégek, és a Mány ellen is mi voltunk a jobb csapat. A Martonvásár ellen ismét több fiatal fog lehetőséget kapni, akik már eddig is éltek ezzel. Természetesen szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Enying (10.) – Lajoskomárom (9.) – ősszel 3-1

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Sajnos nagyon tartalékosan tudtunk csak elutazni Tordasra, négy komoly hiányzónk is volt. Csapatunk így csak árnyéka volt önmagának, főleg az egy héttel ezelőtti, Sárosd elleni hazai teljesítményhez képest. A kétségbeesett védekezés felemésztette szinte minden energiánkat, így csak minimális nyomást tudtunk a hazaiak kapujára helyezni. Tovább tetézte gondjainkat, hogy az egyik szituációban a játékvezető azonnali kiállítással és büntetővel is jutalmazta védőnk kezezését. A 11-es ugyan kimaradt, de a Tordas ezt követően is könnyedén megszerezte második találatát és ezzel meg is pecsételte a három pont sorsát. Úgy vélem hiányzott csapatunkból koncentráció, nem tudtuk eléggé felszívni magunkat a mérkőzés előtt. Nagy esemény lesz a vasárnap a hazai mérkőzésünkön. Azon felül, hogy a Lajoskomárom elleni hazai mindig a legpikánsabb rendezvények közé tartozik, ezen a mérkőzésen lép pályára utoljára Paluska Krisztián a felnőtt keretben. Támadónk pályafutása alatt impozáns mérleget hozott össze magának. A hivatalos adatok szerint, 563 mérkőzésen 488 gólt szerzett, amivel természetesen kiérdemelte az enyingi legenda jelzőt. A búcsúmérkőzéshez természetesen egy szép hazai győzelem is dukál, a csapat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy itthon tartsuk a pontokat. Régóta tudatosan készülünk erre a megmérettetésre, sok-sok felállást kipróbáltunk tavasszal. Ha kicsit változtatnunk is kell a már bevált taktikán - elöl és középen néhány pozíciót felcserélünk -, remélhetőleg nem lesz gond, hiszen mindenki tökéletesen bizonyított már több helyen is. Persze tudjuk, hogy ellenfelünk is győzelmi szándékkal érkezik. Nem szabad, hogy elvonja figyelmünket az ünnepi hangulat, mert a Lajoskomárom is jócskán tele van tűzdelve kiemelkedő képességű játékosokkal. Ha tudjuk hozni a Sárosd elleni formát, szerintem nem lesz probléma, ellenkező esetben háromesélyes a mérkőzés kimenetele.

Biztos vagyok benne, hogy teljes lesz a csapat vasárnap, és az is egyértelmű, hogy az eltiltott védőnk kivételével mindenki pályára is szeretne majd lépni.

Ezúton is invitálunk mindenkit, aki szereti és tiszteli Krisztiánt, jöjjön el vasárnap és tapsoljuk meg együtt őt a mérkőzés végén.

Ercsi Kinizsi (7.)- Tóvill Kápolnásnyék (5.) 0-4

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - A Bicske II. ellen nagy volt az elvárás elsősorban szurkolóink részéről az előző heti teljesítményünk alapján (Csór ellen 9-1 - a szerk.), de hiányzott elölről Csányi Dávid és korántsem volt annyira gördülékeny a támadójátékunk. A 70. perctől lettünk könnyedebbek, akkor változott meg a játék képe, emellett pedig jól játszott ellenfelünk, szervezettek és fegyelmezettek voltak, és nagyon nehezen tudtuk őket feltörni. A végén szerencsére jó szálltak be a cseréink, motiváltak voltak. Tettek a fiúk a győzelemért, de nem volt olyan sima, mint egy hete. Amire nagyon büszke vagyok, hogy a két fiatal belső védőnk jól működött együtt, és már nem először! Az igazi erőfelmérő azonban most következik a Kápolnásnyék ellen, és azért ez a vasárnapi győzelem jó alapot adhat erre a találkozóra. Plusz motiváció, hogy győzelem esetén előrébb léphetünk a tabellán, de azt nem szabad elfelejteni, hogy Nyéken simán kaptunk négy nullára. Megpróbálunk jó mérkőzést játszani, de a tabella nem hazudik és nem véletlenül áll ellenfelünk az élmezőnyben. Ez egy egészen más mérkőzés lesz, mint a korábbiak voltak. Csányi Dávidra még nem biztos, hogy számíthatok, valamint Orza Ionut fog esetleg hiányozni, ő meghúzódott legutóbb.

Szabadnapos: Sárosd (6.)