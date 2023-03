Az év férfi egyéni sportolója kategória győztesét örömmel töltötte el, hogy már Fehérváron, a megyében is forog a neve az élsportolók között. A Trion SE válogatott triatlonistája, Dévay Márk előkelő helyen áll a világranglistán, s nem mellesleg 2022-ben megnyerte az Aquatlon világbajnokságot is.

Dévay Márk a Hiemer-házban vette át díját

Fotós: NAGY NORBERT

– Jó évem volt, ami elég hosszúra és sűrűre sikeredett. Kilenc hónapig tartott a szezon, ami elég ritka. Tele volt versenyekkel, de csak egy-kettő van, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. A többi rendben volt, ha nem nagyon jó volt. Összeálltak a számok, sok munka volt bennem már a szezon kezdetekor is Vannak pályák, melyek nekem fekszenek jobban, ott mentálisan is könnyebb rajthoz állni. Ezzel szemben volt olyan jó eredményem is, amelyet nem kifejezetten nekem tetsző pályán értem el. Ott összeért a munka, jól jött ki a lépés és a forma – értékelte a 2022-es esztendőt a 26 esztendős Dévay Márk, aki a párizsi olimpiára kvalifikáló rangsor 25. helyén áll jelenleg. – Versenyek közben semmiképp nem lebegett előttem Párizs, leginkább csak akkor, amikor a versenyek után a ranglistára pillantok. Nagyon rövid volt a felkészülés télen, azonban a márciusi szezonrajtot követően van egy kisebb szünet, míg beindul a sűrű program. Világbajnoki futamokon és világkupa állomásokon versenyzem majd, igyekszemn a legjobbat nyújtani azokon. Az olimpiai ranglista első 55 helyezettje lesz jogosult résztvenni a nyári játékokon, de nemzetenkét csak kettő indulhat. A Magyar Triatlon-szövetség dönt majd, de az esélyeim jók, jó helyen állok. Ha a második kvalifikációs évben is úgy teljesítek, mint az elsőben, akkor minden rendben lesz.