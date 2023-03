A MOL Fehérvár FC női labdarúgó csapata közel nyolcvan százalékos szavazati aránnyal utasította maga mögé „riválisait” kategóriájában, és ez azért sok mindent elmond. Egyrészt a női foci megvetette a lábát nemcsak Fehérváron, hanem a vármegyében is, másrészt pedig az olvasók díjazták azt a teljesítményt, amelyet a piros-kékek, megmutattak a pályán, hiszen az NB II-es bajnoki cím egyben NB I-es tagságot is jelentett számukra.

2013 előtt ARISZ (Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület) néven működött Székesfehérváron a nagypályás női labdarúgócsapat, amely ekkor került át a Vidi kötelékébe, majd néhány egyéb, megyében szereplő játékossal kiegészülve az NB II-ben kezdték meg a szereplést. Az UEFA Kupa-ezüstérmes csapat legendája, idősebb Horváth Gábor indította el az úton az együttest, vezetésével első szezonjában a negyedik helyen végzett az együttes. A csapat mellett a folytatásban szintén egy volt Vidis, Csrepka Tamás, valamint egy másik klublegenda, Szabó József is dolgozott. Majd 2016-ban vette át őket Gajdóczi Tibor, 2018 nyarára már egészen közel került a Nyugati csoport első helye, azonban egy ponttal lemaradtak a hölgyek a PVSK mögött. Egy évvel később egyértelműen a bajnoki cím volt a cél. 2019 nyarán össze is jött a Nyugati csoportban az aranyérem, azonban az akkori versenykiírás szerint még osztályozó várt a csapatra. Az osztályozó visszavágóját 1-1-es állással, idegenben szerzett góllal várták, és álomszerű kezdés után már két góllal is vezetett Gajdóczi Tibor együttese, de a végén kiegyenlített a Kelen SC és ők jutottak fel egyenes ágon az NB I-be. A Vidis lányokra még várt egy osztályozó az NB I akkori hetedikje, a Makó ellen, de a Szent Mihály együttese magabiztosan megőrizte elsőosztályú tagságát. A 2019/2020-as szezon idő előtt véget ért a pandémia miatt a csapat ekkor a második helyen állt, a 2021/2022-es idényben pedig a bronzérmet szerezték meg a lányok a Nyugati csoportban.

A 2021/2022-es szezonban már senki nem tudta megállítani őket, két fordulóval a bajnokság vége előtt a feljutást, egy fordulóval a zárás előtt pedig az aranyérmet biztosították be.

Gajdóczi Tibor vezetőedző

A 25 esztendős Romanoczki Kármen nemcsak a védelemben jeleskedik, hanem a gárda kapitányaként összefogja a társaságot. A rutinos hátvéd vehette át a díjat, s nem véletlenül őt kértük arra, hogy mutassa be magát, valamint szóljon a csapat eddig megtett útjáról, és terveikről.

- Nagyon meglepett minket hogy mi nyertük a díjat, de hatalmas megtiszteltetés! Meg szeretném köszönni mindenkinek a szavazatokat, napi szinten osztogattuk a bejegyzést, beszélgettünk róla, hogy áll a szavazás, és meglepően tapasztalatuk, hogy toronymagasan vezettünk már az elején. Dunaújvárosban kezdtem a pályafutásomat 7 évvel ezelőtt, majd játszottam a Honvédban és 2016-ban jöttem Fehérvárra, mert itt kezdtem a tanulmányaimat a Kodolányin. Sportedzőként, valamint sportmasszőrként végeztem. A Vidiben első perctől kezdve jól érzem magam, kedvesen fogadtak csapattársaim. Amúgy volt egy fél éves kitérőm Győrbe NB I-be. Aztán mégis visszakerültem Fehérvárra, úgy gondolom jól döntöttem! Nem vitás, történelmet írtunk a csapattal! Teljesen más a női foci, mint a férfi, sokkal nehezebben tudunk érvényesülni, mert nincsenek meg azok a fizikai adottságaink, mint a férfiaknak. Az akaratunkkal próbáljuk kompenzálni a fizikum hiányát, és ebben nagyon erősek vagyunk. Az kétségtelen, hogy nálunk remek a csapatszellem, és nagyon sok mindenen átsegít, átsegített bennünket. Innentől nincs megállás, az első év rettentően nehéz, teljesen más, mint az NB II, és gyűjtenünk kell a tapasztalatot, hogy feljebb kerüljünk. Bízom abban, hogy akarattal mindez újabb sikerekhez vezet, de ehhez a legnagyobb riválisaink, a Szeged és a középmezőnyben levő csapatokkal szemben kell kiemelkedő eredményeket elérnünk. - hangsúlyozta Romanoczki.