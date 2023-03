Az év női sportolója 2022-ben a korosztályos magyar bajnok ökölvívó, Nagy Evelin lett az olvasók szavazatai alapján. A Fehérvár Küzdősport SE állandóan mosolygó bunyósa a bajnoki címek mellett – első éves felnőttként – mára már eljutott oda, hogy könnyű szívvel üti meg ellenfeleit. Korábban sajnálta őket a ringben.

Nagy Evelin

Fotós: NAGY NORBERT / Forrás: Nagy Norbert

– Nagyon élveztem az elmúlt évet, sok sikerélményem volt, és több pillanat, amire büszke vagyok. Az ifjúsági bajnoki címmel méltó módon zártam le a korosztályos ökölvívó múltamat és már bemutatkoztam a felnőttek között. A korosztályos világbajnokságon és Európa-bajnokságon való részvételemre vagyok a legbüszkébb és a két magyar bajnokságon mutatott teljesítményemmel is elégedett voltam – mesélte a 19 éves Nagy Evelin. – A felnőtt mezőny teljesen más kávéház, ellenfeleim többsége azóta bokszol, amióta én élek, kezdőnek számítok, de úgy érzem, hamar bele tudok szólni majd az erőviszonyok alakulásába. Már meg merem ütni az ellenfelemet és élvezem is, ha megütöm, ebben fejlődtem a legtöbbet az utóbbi időben. Már a jelölésen is nagyon meglepődtem, nem is tudtam aludni azon az éjjel,az pedig, hogy megnyertem a szavazást, nagyon meghatott. Jólesett, hogy ennyien támogattak.

Fotós: NAGY NORBERT