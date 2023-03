A feleket tíz hely választotta el az NB I-es táblázaton, az utóbbi három meccsüket magabiztosan nyerő fehérváriak szombaton este a nyírségieket fogadták. Az élvonalba két éve visszajutó vendégek az idényben mindössze két győzelmet arattak, tavaly gond nélkül maradtak az elitben, ezúttal fel kell kötniük a nadrágjukat, ha ősztől is a legmagasabb osztályban óhajtanak pattogtatni. A Fehérvár óhaja nem titkoltan a döntő, az alapszakaszban pedig egyértelmű cél a harmadik hely megszerzése.

A meccs első pontjait a Hübner motorja, Darius Perry szerezte középtávolról, Ford betörés után egalizált, DeCosey hármasával már az Alba volt előnyben, 5-2. Perry a folytatásban is lendületes maradt, a litván Pipiras is megszerezte elő pontjait, felváltva vezettek a felek, Kiss Benedek hirtelen berámolt öt pontot, a hazaiaknál Ford ügyeskedett, 13-13. Philmore is eredményes volt kétszer, jobbára a keletiek voltak szűk előnyben, Vojvoda hármasával fordult a kocka, 19-18. Komoly rohanásba kezdtek a felek, ha Vojvoda hibázott a triplavonalon túlról, Philmore közelről mindig javított, a túlsó palánknál Dickerson zsákolt, majd a következő akciónál betörés után szerzett kosarat, macska ügyességgel. Vojvoda ziccere után a vendégek trénere, Darko Radulovic kért időt, pedig csapata egy ponttal vezetett, az első tíz percet Takács Milán kosara zárta, 26-24. Maradt a koreográfia, hol itt, hol ott volt a szűk előny, a vendégeknél Pipiras talált be rendszeresen, a sarokból is, a hazaiaknál Philmore közelről. Az Alba védekezése nem működött tökéletesen, a korábbi meccseken rendre biztos kezű Pongó támadásban nem találta a ritmust, Vojvoda zsákolásával egalizált a Fehérvár, 36-36. Aztán gyorsan el is lépett hét ponttal, a vendégek nem lelték az ütemet, DeCosey sarokból eleresztett hármasával tízre hízott előny, időt is kért a vendégek trénere, a félidő vége előtt négy perccel, 46-36. Remekelt a Gáz utcai alakulat, Somogyi belelendült, aztán Pongó hintett egy mesteri hármast, Ford is termelte a pontokat, állva maradt a Nyíregyháza, közel húsz ponttal elléptek Alejandro Zubillaga tanítványai, aztán Copes révén közelítettek a látogatók, húsz perc játék után 57-42 állt a táblán.

Fotós: Horog László / FMH

Pipiras kosara indította a második félidőt, mindkét oldalon kimaradtak lehetőségek, aztán Somogyi hármasa a hálóban kötött ki, majd kisvártatva a következő is, hússzal ellépett az Alba. Komoly fölénybe került a Fehérvár, Ford duplája után Radulovic időt kért, 68-46-nál. Zubillaga gyakran cserélt, de ez nem okozott változást a játékban, Pongó Marcell elindult a kispad irányába, de a szakvezető jelezte, az irányító marad, van még dolga a parketten. Akadtak hibák mindkét oldalon, igaz, látványos megmozdulások is, utóbbiakkal döntően Somogyi jelentkezett. Ford hármasának köszönhetően 25 ponttal meglógott a vendéglátó, fél óra után 79-60-ra álltak az együttesek. Araszolt előre a vendég, főként a biztos kezű Pipiras jóvoltából, de 15 ponton belülre érkezni nem tudott. Copes harcos volt a gyűrű alatt, ami ahhoz volt elég, hogy ne emelkedjen húsz fölé a különbség. Az utolsó öt percre Pongó helyett visszatért Takács Milán, Vojvoda egyéni akciója nyomán Radulovic időt kért, 91-72. Ford remekelt, peregtek a percek, a hazaiak túllépték a száz pontot, magabiztosan hozták a kötelezőt, 103-84.

JEGYZŐKÖNYV

Arconic-Alba Fehérvár-Hübner Nyíregyháza BS 103-84 (26-24, 31-18, 22-18, 24-24)

NB I-es bajnokság, 23. forduló, 1300 néző, Alba Regia Sportcsarnok, játékvezetők: Praksch Péter Árpád, Söjtöry Tamás Ferenc, Major Ádám (Téczely Tamás)

Alba Fehérvár: Pongó 3/3, Somogyi 23/15, Ford 26/9, DeCosey 9/6, Philmore 11/6.

Cserék: Szabó -, Vojvoda 18, Takács Milán 5/3, Diong 8, Takács Martin -.

Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Nyíregyháza: Perry 19/3, Kiss B. 7/3, Bazsó 2, Pipiras 19/9, Copes 17.

Cserék: Kone 2, Dickerson 18/6, Szobi -, Bonifert -.

Vezetőedző Darko Radulovic