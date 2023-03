Kelen SC - MOL Fehérvár FC 1-2 (1-1)

Simple Női Liga, 14. forduló

Budapest, Kelen SC Sporttelep. Vezette: Bálint Kata Tünde (Nyeste, Jávorka)

Kelen SC: Bokros - Bederna, Ónodi, Végh K. (Végh D., 75.), Ambach (Terhes, 46.), Tóbik (Berencsi, 75.), Csutoros, Ramor, Bernhardt Barbara, Kerekes, Bernhardt Barbara. Vezetőedző: Kun István

MOL Fehérvár FC: Terestyényi - Bognár, Szehofner (Tenyei-Tóth, 54.), Pécsi, Szabó B., Jánosi, Földvári, Szűcs, Farkas, Romanoczki, Simon

Gólszerzők: Ónodi (40.) ill. Farkas (23.), Szabó B. (64.)

Sárga lap: Ónodi (34.), Terhes (63.), Tóbik (71.), Bernhardt Be. (78.)

Kiállítva: Bognár (49.)

Forrás: Kricskovics Antal

Nehéz, nem túl jó minőségű pályán fogadta a Vidi női együttesét a Kelen SC, amely nem tudott kibontakozni Gajdóczi Tibor csapata ellen. A fehérvári lányok felkészültek ellenfelükből, s ennek volt talán köszönhető, hogy a Vidi 16 esztendős játékosa, Farkas Gerda már a 23. percben betalált. Farkas első élvonalbeli gólját szerezte. A szünet előtt azonban egy szabadrúgás utáni kavarodásból Ónodi egyenlített, 1-1.

Az első NB I-es gólját szerző Farkas Gerda (jobbra) kapura tör

Forrás: Kricskovics Antal

Nem kezdődött jól a második félidő sem. Bognár Petrát kissé könnyű síppal kiállította a játékvezető, amit követően Gajdóczi Tibornak át kellett szerveznie csapatát. Ez olyannyira jól sikerült, hogy a 64. percben Szabó Bernadett álomszép szabadrúgás-góllal újra vezetést szerzett a Vidinek, s egyúttal be is állította a végeredményt.

A MOL Fehérvár FC női együttese 13 ponttal áll a tabella 10. helyén, s pontszámban beérte a Kelen SC-t. A kieső helyen tanyázó Szekszárddal és Újpesttel szemben tovább növelték fórjukat a piros-kék lányok.

Forrás: Kricskovics Antal

- Volt ünneplés, persze normális körülmények között - mesélte Gajdóczi Tibor, a MOL Fehérvár FC lányainak vezetőedzője. - Azt a három pont begyűjtésénél is jobban ünnepeltük, hogy csapatként nyertünk, ráadásul emberhátrányból. Készültünk rájuk, tudtuk, hogy mit fog játszani a Kelen. Igyekeztünk a saját játékunkra koncentrálni, és próbáltuk korlátozni az ellenfél lehetőségeit a hosszú indításokra, az előrevágott labdákra. Előrefelé védekeztünk, s be is találtunk. Nem volt különösebb probléma a játékunkkal, szerencsés szituációban egyenlített az ellenfél. Bognár kiállítása szerintem nem volt jogos. Átszerveztük a játékot kicsit, kényszerűségből cseréltünk. Jól működtünk ezután is. Egy szép akciónkat akadályozták meg szabálytalanul, ami után aztán Szabó Berni bevágta a szabadrúgást. Ballábas szögből jobbal a sorfal fölött beverte a vinklibe. Meg sem tudott mozdulni a kapus. Szépen betekerte. Az előző fordulóban a DVTK ellen kihagyott egy hasonlót, amiért a héten szóltunk is neki. Most nagyon koncentrált volt. A gól után okosan levédekeztük a meccset. Csapatként nagyon egységesek voltunk, sokat dolgozott mindenki. Ugyanakkor jobbak voltak a lányok, koncentráltan futballoztak, nem látszódott meg az emberhátrányunk sem. Ez a győzelem biztos sokat jelent a bennmaradás szempontjából, de még szeretnénk pontokat szerezni. Kellett egy fél év, hogy belerázódjunk az élvonal légkörébe. Már elhiszik a lányok, hogy tudnak futballozni, magabiztosabbak lettek, hétről-hétre fejlődünk - értékelte lányai teljesítményét a térner.