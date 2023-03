Háromszoros világbajnok csapatban és váltóban, Európa-bajnokságon ötször állhatott a dobogó legfelső fokára, szintén csapatban és váltóban. Egy évtizede ott van a világ élvonalában, azonban magyar bajnoki címet még nem szerzett egyéniben. Két hete a szezonnyitó, fedett pályás nemzetközi viadalra, egyben magyar bajnokságra egyértelműen győzelmi reményekkel készült, végül mégsem állhatott rajthoz.

-Előzőleg végre minden jól alakult, elkerültek a sérülések és betegségek, nem fájt a csípőm, a bokám, tulajdonképpen tökéletes volt a felkészülésem. Azonban ágynak dőltem, légúti megbetegedéssel, természetesen figyeltem a történéseket. A következő versenyen, a kairói világkupa-viadalon nem állok rajthoz április közepén, azonban májusban ott leszek Ankarában, a VK-eseményen. Remélem, nem jön közbe semmi. Egyiptomban volános csapattársam, Tamás József bizonyíthat, továbbá Marosi Ádám, Szép Balázs és Böhm Csaba, a budapesti viadalon élen végzők választhattak, hogy Kairóban indulnak, vagy később kapcsolódnak a nemzetközi vérkeringésbe. A hazai bajnokságot nagy meglepetésre, kiegyensúlyozott teljesítménnyel megnyerő, 19 éves Gáll András hozzám hasonlóan Ankarában szerepel, hasonlóan Koleszár Mihályhoz és a tavaly, kora őszi, fehérvári Eb-n egyéniben aranyérmes Bereczki Richárdhoz. Utóbbi hozzám hasonlóan nem indult a legutóbbi, budapesti, fedett pályás versenyen, ám ő nem betegség, hanem sérülés miatt, ugyanis leesett a lóról.

Demeter Bence mosolyog a vívást követően a 2016 nyarán rendezett, riói olimpián

Fotós: NOB

Demeter sajnálja, hogy a fővárosi eseményen nem állt rajthoz, képet kapott volna arról, a hazai riválisokkal szemben hol tart a felkészülésben.

- Ankarában, április 10-én jó eredményt várok magamtól. Két héttel később, Budapesten következik a megszokott, világkupa-viadal, május derekán szintén bejáratott helyszínen, Szófiában viaskodik a nemzetközi élmezőny, amely két hét elteltével visszatér Ankarába, a világkupa-döntőre. Az Európa-bajnokságot június végén, Krakkóban bonyolítják, az Európai Játékok keretében, először leszünk ott a több sportág kontinensviadalát egy időben magába foglaló, nagyszabású eseményen. Aztán kisebb, olimpiai kvalifikációs eseményen következnek, a vb előtt, például Budapesten, Drzonkówban, a tervek szerint ezeken én is indulok. Amolyan pontgyűjtő viadalok, ahol elsősorban azoknak érdemes rajhoz állniuk, akik előzőleg az Eb-n és a világkupákon nem szerepelnek jól. A világbajnokságot augusztus végén rendezik az angliai Bathban, ezzel a szezon lényegi része tulajdonképpen le is zárul. Optimista vagyok az idény kapcsán, a betegséget megelőzően nem fájt semmi, minden edzésen részt vettem, jól éreztem magam.

Ankarába úgy utazik, hogy szeretne dobogóra lépni. Nagyon megerősödött a hazai mezőny, a válogatottba kerülésért tizenegyen harcolnak, ami hatalmas különbség a korábbi esztendőkhöz képest.

- Ha valaki be akar kerülni az Európa-bajnokságon és világbajnokságon induló csapatba, iparkodnia kell, muszáj jól szerepelni. Bereczki tavaly szeptemberben Eb-t nyert, Szép mögötte második lett Fehérváron. Böhm Csaba is kiegyensúlyozottan teljesített tavaly. A budapesti országos bajnokságon, aztán a világkupán és a szeptemberi, fehérvári Eb-n hatalmas hajrával sikerült magam mögé utasítanom. Utóbbi erőpróbán ezzel lettem tagja az aranyérmes csapatnak. Gáll András a közelmúltban bizonyított, Koleszár Mihály junior vb-t nyert, a 38 éves, világbajnok és olimpiai bronzérmes Marosi Ádám most nincs tökéletes formában, de nem adja fel, ő is készül a párizsi olimpiára. Kardos Bence két éve nagyon kiegyensúlyozottan szerepelt, most kevésbé találja önmagát, de ő is harcol a végsőkig, valamint Regős Gergely is, aki az utóbbi években több világversenyen szóhoz jutott. Viczián Bence is küzd, junior korosztályban Eb-n és vb-n is a tízben zárt, tavaly a hazai világkupán döntős volt, ő is komolyan gondolja, hogy magára ölti a címeres mezt. Szóval, lesz feladat bőven, az első négyben szeretnék végezni, hogy a folytatásban is számoljanak velem a válogatottban. Ugyanúgy, ahogy a többiek, én is versenyezni akarok a párizsi olimpián, 2024-ben.