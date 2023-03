A bolgárok vereséggel kezdték a selejtezősorozatot, Montenegrótól 1-0-s vereséget szenvedtek.

Ugyan még a bolgárok közül is több szakember úgy vélekedik, hogy a csoportban Magyarország a legesélyesebb a csoportgyőzelemre, Marco Rossi biztos benne, hogy nem vár könnyű kilencven perc Szoboszlai Dominikékra hétfő este.

– Biztos vagyok benne, hogy Bulgária nehéz ellenfél lesz – fogalmazott Marco Rossi, szövetségi kapitány – Fizikálisan erős csapattal állunk majd szemben, amelynek elől gyors támadói vannak, emellett szilárd középpályával és védelemmel rendelkezik. Bár az első meccsén kikapott a sorozatban, a találkozó képe alapján a montenegróiak ellen is bőven benne volt a pontszerzés a játékában. Észnél kell lennünk az átmeneteknél és labdabirtoklásnál is, semmiképpen sem szabad területeket engednünk az ellenfél gyors játékosaiknak, mert ezt könnyen kihasználhatják. Soha, senki sem becsülheti alá az ellenfelét, különösen nekünk nincs erre alapunk. Saját példánkból tanulhattuk meg, hogy olyankor tudunk jó eredményeket elérni, ha csapatként küzdünk, és alázattal közelítjük meg a mérkőzést. Nem gondoljuk azt, hogy az angolok és a németek tavalyi legyőzése után az ő szintjükön lennénk, ezért ahhoz hogy hétfőn győzni tudjunk, száz százalékot kell nyújtanunk a pályán fejben és erőnlétben is. A papíforma csak egy dolog, az angolok és a németek ellen esélytelenként sikerült győznünk, erre bármikor sor kerülhet a mi kárunkra is. Ellenfelünket nyilván csalódásként érte, hogy elveszítette az első selejtezőjét, biztos vagyok benne, hogy Budapesten próbálja meg behozni az elvesztett pontokat. A bolgárok az előző négy mérkőzésükön hasonló taktikai hozzáállást követtek, Montenegró elleni viszont változtattak, mi igyekszünk minden eshetőségre megfelelően felkészülni – vélekedett a kapitány.