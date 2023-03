Néhány hete járta be a világot a törökországi földrengés híre, rengeteg épület dőlt össze és nagyon sokan maradtak a romok alatt abban a reményben, hogy érkezik majd a segítség. A világ minden tájáról küldtek is mentőcsapatokat, eszközöket. Természetesen Magyarországról is érkezett a segítség, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány HUBA Rescue24 mentőcsapata is elutazott Törökországba. Az egység keresőkutyái 11 élő személyt jeleztek, majd 7 túlélőt önállóan, vagy pedig török segítőikkel együtt emeltek ki, közülük kettőt nagyon rossz állapotuk miatt kellett az egészségügyi csapatnak ellátnia, hogy szállíthatók legyenek. A HUBA Rescue24 egység rendkívül komoly munkát végzett a kint töltő idő alatt. A csapatnak Fejér megyei vonatkozása is van, hiszen a csapat vezetője a pákozdi Pavelcze László volt.

A Hydro Fehérvár AV19 elismerve és támogatva munkájukat, a február 24-ei mérkőzésre jótékonysági gyűjtést szervezett, a korongbedobálós játékból 420 ezer forint gyűlt össze, a hokicsapat névadó szponzora, a Hydro Extrusion Hungary Kft. is ugyanannyival hozzájárult az akcióhoz. Itt azonban még nem értek véget a felajánlások, a kék-fehérek játékosa, Alex Petan a CHL-mérkőzésmezét és két ütőjét is licitre bocsátotta, valamint a szurkolók az egykori közönségkedvenc, Frank Banham ütőjére is licitálhatnak. A befolyt összeget HUBA Rescue24 egysége kapja, akik a támogatást a felszerelésük korszerűsítésére fordítják, valamint a törökországi érintetteknek humanitárius segítséget nyújtanak.

A felajánlott tárgyakra az alábbi linken lehet licitálni pénteken négy óráig.