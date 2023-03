– Sok játékos utazott el úgy Salzburgba, hogy nem érezte magát a legjobban, de mindenképpen játszani akart a csapatért a szezon ezen szakaszában. Büszke voltam a srácokra, hogy ennyire akartak és szívüket-lelküket kirakták a jégre és jó meccset játszottunk a Salzburggal – nyilatkozta a mérkőzés előtt a klub felületein Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője – Az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján talán nekünk vannak a legjobb szurkolóink az egész ligában. Hangosak, szurkolnak, ezek pedig azt eredményezi, hogy szeretek ebben a csarnokban játszani. Ez hozzátartozik a hazai pálya előnyéhez, fantasztikus az a támogatás, amit kapunk tőlük.

A Volán kerete sajnos még mindig nem volt teljes, több beteg is hiányzott, de a telt házas csarnokban már a kezdő sípszó előtt hatalmas hangulat uralkodott.

Sarauer és Findlay megindulása volt az első veszélyesebb momentum a mérkőzésen, majd Heinrich távolról kínálta meg Royt, de a kapus résen volt, magabiztosan védett, a kipattanót pedig eltakarították a védők. Három és fél perc elteltével a kinti eső hangját egyből elnyomták a hazai szurkolók. Leclerc harcolt meg a kapu mögött egy korongért, majd a középen érkező Mihály elé tálalt, aki közelről nem hibázott, 1-0. Három perccel később Hári ugorhatott ki, de három védővel a nyakában nem sikerült már kapura tennie a pakkot. Jól játszott a Fehérvár, nagy akarattal és szívvel, az osztrákoknak láthatóan nem ízlett ez a kemény, masszív stílus. Aztán Vokla tette rá távolról, Terbócs jól ért bele, de Tolvanen még le tudta reagálni sajnos. Hat perccel a játékrész vége előtt egyenlített az RBS, pedig a buli a támadó harmadban volt, de az osztrákok gyorsan átszaladtak a hazai gárdán és Nissner mattolta Royt, 1-1. Nem vett vissza a Volán, továbbra is inkább a kék-fehérek uralták a találkozót, a végén Hári, Leclerc, Ambrus volt a korong útja, a szépen kijátszott akciót utóbbi lövése zárta le.

Aktívabban kezdte a Salzburg a második harmadot, de azért Kuralt előtt is adódott lehetőség, de a védők blokkolni tudtak. Pár perc után felvette a tempót a Fehérvár is, Fournier, majd Bartalis is tesztelte Tolvanent, a túloldalon Raffl próbált galibát okozni a hazai kapu előtt. A harmad derekén elszabadultak az indulatok, Hári, Erdély és Nilsson is a Salzburg játékosai célkeresztjébe került, végül két két percet kapott mindkét csapat. Majd Némethet buktatták, de a bírók kiküldték Fourniert is sportszerűtlen magatartás címén, nehogy emberelőnyhöz jusson a Fehérvár. Hiába a Fejér megyeiek fölénye, a Salzburg talált be, Thaler értékesített egy lecsorgót, 1-2.

Harnisch megcsöngette a kapuvasat a harmadik játékrész elején, a Volán nem igazán találta a ritmust, a szünetben Constantine próbált a sorok variálásával frissíteni a gárdán. Campbell életerős távoli lökete kerülte el éppen csak a kaput. Kiegyenlítettebbé vált a játék, mindkét oldalon benne volt a gól a játékban, az RBS ahogy a Volán lendületbe jött, okosan csinált apróbb játékmegszakításokat. Kilenc perccel a mérkőzés vége előtt Paul Huber kezében volt a harmadik találat, de szerencsére közelről rosszul célzott. A hazai nézők nagy örömére Tolvanen ismét előszedte a kapu elmozdítós „trükkjét”, Findlay nagy ziccerénél kihúzta a bajból. Az utolsó két percre levitte kapusát Kevin Constantine, nyomott a Fehérvár, Findlay ismét próbálkozott, de nem járt sikerrel. Ahogy a többi fehérvári játékos sem, így két mérkőzés után a Red Bull Salzburg 2-0-ra vezet a párharcban. Folytatás vasárnap az osztrákok otthonában.

Jegyzőkönyv:

Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)

Székesfehérvár, 2735. V.: Nikolic, Smetana, Durmis, Konc

AV19: Roy – Fournier, Campbell, Erdély, Hári, Kuralt – Stipsicz, Nilsson, Sarauer, Findlay, Terbócs – Vokla, Donaghey, Leclerc (1), Bartalis, Ambrus Cs. – Vértes, Rétfalvi, Magosi, Németh, Mihály 1. vezetőedző: Kevin Constantine.

RBS: Tolvanen – Robertson, Lewington, Meyer. Nissner 1, M. Huber (1) – MacWilliam (1), Genoway (1), Raffl, Baltram, Schneider – Heinrich, Stajnoch, P. Huber, Wukovits, Hochkofler –Stapelfeldt, Schreier, Harnisch, Bourke, Thaler 1. Vezetőedző: Matthwe Mcilvane.

Kiállítások: 4, ill 6 perc.

Kapura lövések: 24-42.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása 2-0 a Red Bull Salzburg javára