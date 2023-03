Hogy mennyire volt nehéz az elmúlt hét hónap Szolnoki Roland számára? Erről mindent elmond, hogy a Puskás Akadémia csapatkapitánya, aki góllal tért vissza súlyos sérülése, és hosszú rehabilitációja után, elsírta magát a felkészülési mérkőzés után. Szoszó góllal tért vissza, a 3-0-ás PAFC-győzelmet hozó meccs végeredményét állította be.

- Mentálisan, és fizikailag is megerősödtem. Próbálok egyre jobb formába lendülni, hosszú út áll még előttem mire visszanyerem a régi formámat - mondta a 31 éves hátvéd, aki még nyáron szenvedett térdszalagszakadást. Vele együtt Posztobányi Patrik is pályára léphetett végre, a 20 éves védekező középpályás is több mint fél évet hagyott ki sérülés miatt. A harmadik visszatérő Jakub Plsek. A cseh középpályás tavaly tavasszal szenvedett súlyos keresztszalag-sérülést, a Debrecen elleni MOL Magyar Kupa negyeddöntőn csereként 11 percet töltött a pályán, a Bicske ellen is lehetőséget kapott. Százszázalékos állapotban, rendkívül motiváltan várja a Ferencváros elleni összecsapást.

- Készen állok a bevetésre, bármennyi időt kapjak is, ugyanis nekem is hatalmas motivációt jelent ez a rangadó. A Honvéd ellenivel összehasonlítva teljesen más jellegű meccs lesz ez, egy teljesen más felfogásban játszó rivális ellen. A Fradi elleni idegenbeli meccseken rendszerint jól játszunk, és általában gólt-gólokat is szerzünk, az, hogy velük játszhatunk, szinte mindig átlag feletti teljesítményre sarkall minket. Az biztos, hogy a támadóharmadban jobban kell teljesítenünk, mint eddig. Úgy érzem, mostanában nem vagyunk eléggé veszélyesek, sokszor olyankor is a passz lehetőségét keressük, amikor lőni lehetne. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, most biztosan többször kell lövéssel próbálkoznunk - mondta Plsek.

A visszatérők nagyban hozzájárulhatnak, hogy a Puskás visszanyerje korábbi énjét, kérdés, hogy az FTC-ből mennyit vett ki a leverkuseni Európa-liga meccs.