Az U18-as nemzeti együttes szövetségi edzője, Babó Levente személyesen tekintette meg a Mol Fehérvár FC NB III.-as csapatának legutóbbi, Veszprém elleni edzőmérkőzését, nem titkoltan Pető Milán játékára volt igazán kíváncsi. A Vidiben profi szerződéssel, már a felnőttkeret tagjaként futballozó középpályás remek teljesítményt nyújtott, s be is hívták az U18-as válogatott február 12. és 15. között Telkiben zajló edzőtáborába.

Pető Milán 2005-ben született Hollandiában, Bredában, ahol akkor éppen édesapja, a Videoton korábbi játékosa, majd edzője, Pető Tamás futballozott.

– Gyerekként több sportot is kipróbáltam, de a focin kívül más nem igazán fogott meg. Ötéves koromban kezdtem el focizni Veszprémben, és 2016 óta vagyok a Vidi játékosa. Támadó szellemű játékosnak tartom magam, erősségeim közé tartoznak a pontrúgások és a támadásvezetések, amiben pedig szerintem még sokat kell fejlődnöm, az a védekezés – mesélt magáról Pető Milán a molfehervarfc.hu-n. - Otthon természetesen sokat beszélünk a labdarúgásról, ha például apu megnézi egy-egy meccsemet, akkor mindig elmondja a játékommal kapcsolatos véleményét, észrevételét és mivel ő ért hozzá, ezért mindig meghallgatom és megfogadom a tanácsait. Eddigi legnagyobb labdarúgással kapcsolatos élményem az az U14-es bajnoki cím, amit a 2004-es korosztállyal nyertünk meg 2018-ban. Nagy öröm volt számomra, hogy néhány találkozón pályára léphettem az egy évvel idősebbek között és így én is tagja lehettem a bajnokcsapatnak. Szintén emlékezetes volt számomra az NB III-as debütálásom, hiszen épp az apu által irányított Veszprém ellen mutatkozhattam be a felnőttek között. Sajnos a mérkőzés napjának reggelén apu nem érezte jól magát, kórházban ki is vizsgálták, de szerencsére a délutáni meccsen már ott tudott lenni, igaz nem a kispadon, csak a lelátón, de így is élőben láthatta az első NB III-as bajnokimat.