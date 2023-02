Dunaújváros Futsal - Hidegkúti SC 9-4 (5-3)

Vezette: Apkó Tamás – Tiringer Máté – Strehó Erik

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés 1 – Csányi 1, Kovács K., Szili, Németh T. 1. Csere: Ivacs, Szedmák 2, Fekete, Villám, Varga M. 4, Kiss P., Tóth Á., Paget, Vincze. Vezetőedző: Tóth Árpád.

Hidegkúti SC: Bódis – Kovács B. 1, Rusvai, Kis 1, Soós. Csere: Primusz, Yeomans, Törő, Nagy M. 2. Vezetőedző: Somogyi Gábor



A tabella utolsó előtti helyén álló Hidegkúti SC ellen egyértelműen favoritként lépett pályára a házigazda gárda. Jól is kezdtek a piros-fehérek, a 6. percben már háromgólos előnyt kovácsolva. Csupán a félidő vége felé lanyhult a figyelmük, ekkor egymás után kétszer is eredményes volt ellenfelük, feljött két gólra. A pihenőt követően a remek formát mutató Varga Milán triplájával beláthatatlan messzeségbe kerültek, majd még Cseresnyés Alex is lőtt egy üres kapus gólt, teljesen biztossá téve sikerüket. A Dunaújváros Futsal ezzel a győzelemmel zsinórban kilencedik mérkőzésén maradt veretlen, és feljött a már felsőházi rájátszást jelentő hatodik helyre a tabellán.