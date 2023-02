FEHA19 – FTC-Telekom

1-3 (1-1, 0-0, 0-2)

Ajka, 843 néző. V.: Németh M. Timár, Árkovics, Fényi S.

FEHA19: Márkus – Rachinskiy, Dobmayer, Mayer, Cizas, Németh – Reiter, Mingazov, Dézsi, Keceli-Mészáros, Balasits – Kóger, Dolinar, Dobos (1), Fekete 1, Zezelj – Salamon, Nagy Á., Györffy. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

FTC: Földes – Hrabal, Marva, Sailio (1), Sointu (1), Kestila – Seregély, Karmeniemi, Kreisz 1, Tóth A. (2), Turbucz 2 (1) – Boros, Mesikammen, Galántai, Bán, Farkas Lő. – Kucsma, Kozma. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 10, ill. 8. perc.

Kapura lövések: 18-42.

Telt ház fogadta a csapatokat, a szervezők rengeteg programmal várták az érdeklődőket. Az első kapulövés Dobod nevéhez fűződött, de Földes magabiztosan fogta a kísérletet. Három perc elteltével Márkusnak kellett figyelnie egy fővárosi ziccernél, de a hálóőr megóvta csapatát a kapott góltól. Több lehetősége akadt a fehérvári fiataloknak, Balasits, majd Németh is tesztelte a zöld-fehérek portását, a túloldalon Hrabal puskázott el egy komoly helyzetet. A harmad derekán emberelőnybe került az FTC, a fórban pedig be is találtak a vendégek, Turbucz talált meg elsőként egy lecsorgó korongot és egy gyors mozdulattal a kapuba emelt, 0-1. Szinte rögtön ott lehetett volna a válasz, de Balasits közelről nem tudott betalálni. Ami késik, nem múlik, picivel később Feketének már sikerült egalizálnia, 1-1. A játékrész végén a büntetéseké volt a főszerep, a FEHA19 kettős fórt is kivédekezett Márkus bravúrjainak köszönhetően.

A második harmadot nagy tempóban kezdték a felek, Mesikammen ért bele veszélyesen egy korongba, de Márkus védett majd Kreisz ziccerét fogta a kapus. A rohanás a Fradinak kedvezett jobban , fölénybe kerültek a fővárosiak, de a fehérvári kontrákban is megvolt a veszély. A játékrész közepén emberelőnyben Kestila a kapuvasat találta telibe. A folytatásban kiegyenlítetté vált a játék, sőt a harmad utolsó percei egy emberelőnynek is köszönhetően fehérvári lehetőségeket hozott, de a hálók nem rezzentek.

Nem vettek vissza a csapatok a sebességből a harmadik játékrészre sem. Öt perc elteltével megszerezte a vezetést az FTC, szép akció végén Kreisz lőtte be közelről a kapu mögül visszatett korongot, 1-2. Nem rogytak meg a fiatalok, sőt többször is beszorult a Ferencváros. Azonban hiába a több helyzet, és az emberelőnyök, ismét a fővárosiak találtak be, Turbucz zárt le eredményesen egy kontárt másfél perccel a vége előtt, 1-3.