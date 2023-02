Hiába a hazai pálya előnye, a mérkőzés esélyese a vendég együttes volt, hiszen az Innsbruck az exfehérvári Shaw vezérletével komoly szezont fut, már egy ideje biztos playoff-résztvevő a gárda.

A pénteki találkozót lendületesen kezdték a felek, Roynak majd McCollumnak is volt védeni valója. Hét perc után a már említett pontkirály, Shaw léphetett ki a védők gyűrűjéből, de Roy eszén nem tudott túljárni. A túloldalon a harmadik sor szerzett pakkot az ellenfél harmadában, Sarauer lövését azonban botossal kitolta a kapus. Később Coulter kísérletét kellett fognia Roynak, majd Hári helyzete maradt ki. Hat perccel a játékrész vége előtt megszerezte a vezetést az Innsbruck, villámgyorsan járt a pakk az osztrákok ütőjén, a végrehajtó pedig Peeters volt, 0-1. Egy minutummal később Vokla egyenlíthetett volna, de McCollum védett. Nyomott a Volán, Leclerc lőtt mellé ígéretes helyzetben.

Hazai szempontból majdnem borzalmasan kezdődött a középső harmad, kettő az egy ellen iramodtak meg a vendégek, de Leavens Royba lőtte a korongot. Két és fél perc eltelte után egyenlített a Fehérvár, Terbócs vitte be a pakkot, majd Findlay elé tálalt, aki kicsit oldalról, éles szögből bombázott a kapuba, 1-1. Emberelőnybe került az AV19, de gólt az Innsbruck szerezte, Watson lépett ki egyedül és vágta be a ziccert, 1-2. Kiegyenlített játék folyt, de az osztrák gárda lehetőségeiben több volt a veszély. A játékrész közepén Bartalis lőhetett éles szögből, de McCollum botossal hárítani tudott, később Donaghey a kapuvasat találta telibe. Hat perccel a harmad vége előtt Németh és Magosi együttessel erővel szerzett korongot, majd utóbbi szép csuklólövéssel kilőtte a felső sarkot, 2-2, majd Hári belőhette volna a harmadikat, de kimaradt a ziccer. Lendületbe jött a Volán, nyomtak Háriék, ennek ellenére egy védelmi kihagyást Peeters ki tudott használni, 2-3.

Az utolsó harmad elején emberelőnybe kerültek a vendégek, de szerencsére csak kapuvasig jutottak, öt az öt ellen Németh kapáslövését fogta McCollum. Három és fél perc eltelte után egalizált Kevin Constantine együttese, Hári cselezgetett, majd okos lövése átcsorgott a kapuson, 3-3. A bírók néhány ítélettel borzolták a kedélyeket, a mérce nem egyenlő volt a két csapattal kapcsolatban...ebből adódóan az osztrákok öt a három ellen is támadhattak, de a kék-fehérek a dupla és a szimpla fórt is kibekkelték. 11 perccel a mérkőzés vége előtt büntetett a Volán, Hári lőtte ki gyönyörűen a felső sarkot, 4-3. Tűzbe jött a csapat és a közönség is, zúgott a „Hajrá Volán!” az Ördögkatlanban. Volt válasza az osztrákoknak, Leavens vette közelről Roy kapuját, 4-4. Bár több fehérvári helyzet is adódott, jöhetett a hosszabbítás, amelyet Shaw megpattant lövése döntött el, 4-5.