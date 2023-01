Szent István SE - Gárdony-Pázmánd NKK 27-32 (9-15)

Tököl, 80 néző. Vezette: Benya-Hantos Dorina, Kovács Kamilla

SZISE: Rutka-Győrffy ‒ Horváth 6 (2), Aron 5, Ferenczy 3, Takács 7 (2), Sziráki 1, Győrffy. Csere: Halápi (kapus), Zsákovics, Márczy 2 (1), Sörös, Soós 1, Szalai 1, Landi, Dancsó 1. Vezetőedző: Nagy Attila

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka ‒ Ágoston 3, Hamuth 3, Becséri 4, Zámori 1, Kovács D. 7 (2), Lukovics 8 (2). Csere: Csatlós (kapus), Kukucska 2, Bánfai 1, Sárvári 1, Takács C. 2, Szűcs N., Ragó. Edző: Virincsik Anasztázia

Hétméteresek: 8/5, illetve 4/4.

Kiállítások: 12 perc, illetve 8 perc.

Az NB I/B-s bajnokság őszi idényében nem brillírozott a Gárdony-Pázmánd NKK, 13 meccsen mindössze három győzelmet arattak a tópartiak. Kieső helyen teleltek Virincsik Anasztázia lányai, akik hasznosan töltötték a bajnoki szünetet, mert úgy tűnik "pályára álltak". Ehhez kellett az is, hogy a gárdonyiak két minőségi igazolással acélosították a keretet, már a Kecskemét elleni, szünet előtti meccsen is szerepelt Kovács Dorina és Kukucska Viktória. Mindketten nagy hasznára voltak a csapatnak a Szent István SE-vel szemben vívott hétvégi ütközetben is.

Virincsik Anasztázia hat pontot remélt lányaitól a januári meccstrióból, a SZISE felett aratott győzelemmel egyharmadát teljesítette a célkitűzésnek a tóparti egylet. Alapozta mindezt a tréner arra, hogy hogy a két új játékos csapatba építésével erősebb lett a Gárdony-Pázmánd, s talán már megfogant a lányokban is a korábban szajkózott gondolat, hogy koncentrált védekezéssel, s az azokból indított akciókkal szinte bármelyik rivális verhető a bajnokságban.

"A játékot az befolyásolja, hogy akar, vagy nem akar a játékos. Ha a csapat nagy része felvállalja a helyzetet, az ütközéseket védekezésben és támadásban is, az egy-egy elleni játékot, akkor a SZISE nem jobb, mint mi. A téli igazolásokkal sokkal jobbak vagyunk." - jelentette ki még a találkozó előtt a Gárdony-Pázmánd vezetőedzője.

Ebben a szellemben kezdtek a Velencei-tó partjáról Tökölre érkezők, 4-1-es sorozattal lépett el a Gárdony-Pázmánd NKK. A SZISE edzője, Nagy Attila nem is tartogatta magánál az időkérést jelző táblácskát. Jót tett a taktikai szünet a hazaiaknak, felzárkóztak egy gólra (6-7), de eddig jutottak csak. Hamuth Lili és Lukovics találatai, no meg Kovács Dorina góljai újra repítették a Gárdonyt, utóbbi üreskapus találata ötre növelte a fórt a 20. percben, a szünetig pedig még tovább hizlalták a különbséget, 9-15.

Lukovics Boglárka nyolc gólt rámolt a Szent István SE hálójába

Forrás: Kricskovics Antal

A folytatásban is Fejér vármegyeiek domináltak, nem csupán átlövésekből találtak be a vendégek, de a szélről is többször eredményes volt a Gárdony. Lukovics Boglárka is belelendült, nyolc gólig jutott végül. A 44. percben az ő góljával alakult ki a két csapat közötti legnagyobb differencia, kilenc gól volt közte. Az utolsó tíz percben kiengedett kissé a Virincsik-csapat, így a SZISE kozmetikázni tudta az eredményt, azonban veszélyt nem jelentett a vendégekre.

Zámori Dorina egyet vállalt, öt góllal nyert a Gárdony-Pázmánd

Forrás: Kricskovics Antal

32-27-es diadalával a tabella 13. pozíciójába lépett fel a Gárdony-Pázmánd NKK, mely együttes szombaton 18 órakor a nyolcadik Orosházát, majd 28-án a Kispestet fogadja.