A nyári balatonboglári esemény után decemberben Székesfehérváron hívta össze a Módszertani Központ a hazai jégkorong társadalmát, hogy egy szakmai nap keretében együtt próbáljanak meg tudást felhalmozni és értékesíteni. 2023-ban sem kellett sokat várni az első hasonló programra, hétfőn a Testnevelési Egyetemre hívta a FEHA19 vezetése a magyar hokis szakembereket, ezúttal a videóelemzés témakörét járták körül az előadók.

A szakmai napon a nyitóbeszédek után Jukka Konstas ragadta magához a mikrofont, a finn szakember a Gyergyói HK mellett a magyar jégkorong-válogatott mellett is dolgozik videóelemzőként. Az előadásában bemutatta annak a rendszernek a működését és alaposságát, amellyel rengeteg adatott tud nyerni a statisztikákból, illetve a videóelemzés apró részleteiből. Másodszor Tyler Dierrich lépett a színpadra, a neve ismerősen csenghet a fehérvári és a magyar jégkorong szerelmeseinek, hiszen 2016-ig jó néhány évig erősítette a kék-fehérek utánpótlásának edzői stábját, volt a Titánok vezetőedzője is, valamint távozása előtt kinevezték az osztrák ligás együttes élére is. Azonban az élet egy komoly lehetőséget kínált neki a kanadai szövetségnél, amelyet élt is, és azóta is a tengerentúlon dolgozik.

A FEHA19 Erste Ligás együttesének vezetőedzője, Anatoli Bogdanov és a mentoredző, Vesa Viitakoski is az előadók között szerepelt, ők az önértékelés részleteibe engedtek betekintést, a játékos és az edző közötti párbeszéd fontosságára hívták fel a figyelmet.

Az ebédszünetet követően a HC Nové Zámky vezetőedzője, Majoross Gergely tartott előadást, aki a napi szintű munkával kapcsolatosan osztotta meg észrevételeit a hallgatósággal. Itt az edzői hivatás alapjai és építőkövei mellett természetesen a nap fő témája, a videoelemzés is szóba került. A szakmai nap zárásaként ismét Tyler Dietrich állt mikrofon mögé, aki ezúttal a tanítás és a tudás maximalizálásáról beszélt a csapat szintjén.