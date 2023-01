UTE – Hydro Fehérvár AV19 1-6 (0-1, 1-3, 0-2)

Tüskecsarnok, V.: Németh, Rencz, Kis-Király, Kövesi.

UTE: Rajna – Balázsi, Jekunen, Benk, Just, Peresunko – Kiss D., Pokornyi, Kiss P. (1), Madácsi (1), Shirley 1 – Kiss Philip, Tornyai, Kovács, Nádasy, Nemes –Lászlóffy, Balogh, Kovács S., Szabó. Vezetőedző: Virág Csaba.

AV19: Campbell (1), O’Brian 1 (2), Erdély 2, Hári (2), Kuralt – Donaghey 1, Stipsicz (1), Findlay, Leclerc, Sarauer – Fournier, Szabó D. (1), Bartalis 1, Terbócs (1), Vértes – Csollák, Horváth M., Magosi 1, Mihály (1), Németh. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 24-42.

A Final Four első elődöntőjében a BJA nagy csatában 3-2-re verte a Debrecent, így az már az első mérkőzés után eldőlt, hogy idén elmarad a címvédés. A nap második találkozóján a 2019-es győzelme utáni első aranyra hajtó Volán játszott az Újpesstel. Kevin Constantine teljes négy sort tudott harcba küldeni, Roy kezdett a kapuban.

Just lövésével kezdődött a találkozó, majd a túloldalon Vértes előtt adódott lehetőség. Két perc után emberelőnybe került a Fehérvár, Hári és Findlay is próbálkozott fórban, de Rajna fogott mindent. Kiegyenlített játék zajlott öt az öt ellen, komoly lehetőség nem adódott egyik csapat előtt sem, Kiss Roland tette próbára Roy-t, míg a túloldalon Leclerc próbált túljárni Rajna eszén, sikertelenül. Nyolc perccel a játékrész vége előtt Campbell ülhetett ki két percre, Kovács és Nádassy előtt komoly helyzet adódott, de szerencsére Roy a helyén volt. Már egyenlő létszámnál megszerezte a vezetést a Hydro Fehérvár AV19, O’Brian távoli lövésébe ért bele jól Erdély a kapu előtt, 0-1.

Aktívabban kezdte az Újpest a második harmadot, de mindkét csapat magasabb fokozatra kapcsolt. Öt és fél perc után kettőre növelte előnyét a Fejér megyei alakulat, Stipsicz középre adása Donaghey korcsolyájáról ment be a kapuba, 0-2. Pár perccel később Kuralt ütőjében volt a harmadik fehérvári találat, de sajnos benne is maradt, Rajna magabiztosan fogta a lépkéssel. A kihagyott lehetőség megbosszulta magát, tizenegy és fél perccel a játékrész vége előtt szépített az UTE, egy kontra végén Shirley kapáslövése kötött ki a kapuba, 1-2. Később ismét kettőre növelte a különbséget a Volán, O’Brian lódult meg a bal szélen, éles szögből leadott lövése Rajna mellett becsorgott. 1-3. Nem vette vissza az Újpest lelkesedését a bekapott gól, Shirley lépett ki ziccerben, de Roy védett. Három perccel a vége előtt meglőtte a negyediket is a Fehérvár, egy elhozott bulit követően Bartalis próbálkozott, lövése megpattant egy védőn, Rajna már tehetetlen volt, 1-4.

Újpesti emberelőnnyel rajtolt el, Pokornyi előtt hatalmas lehetőség adódott a fórban, de fölé durrantott, majd már egyenlőt létszámnál Kovács Sebestyén ütött el a korong felett. Nem úszta meg az estét sérülés nélkül Kevin Constantine alakulata, Findlay egy rossz ütközés után alig bírt lemenni a jégről, majd az orvos stáb az öltözőbe kísérte. Később emberelőnybe került a Volán, a kék-fehérek próbálták végleg lezárni a döntőbe jutás kérdését, de Sarauer közelijét fogta Rajna. Öt az öt ellen azonban sikerült megszerezni az ötödik fehérvári gólt, Szabó kapu mögül visszatett korongját Magosi értékesítette, 1-5. Még egy perc sem telt el, és Rajna ismét kapitulált, ezúttal Erdély volt eredményes, 1-6. A Volán a papírformának megfelelően bejutott a vasárnapi döntőbe, ahol 19.45-től a BJAHC lesz a Fehérvár ellenfele.