Hydro Fehérvár AV19 –HCB Südtirol Alperia 3-2 (2-0, 0-2, 1-0)

Székesfehérvár, 2253 néző. V.: Siegel, Rezek, Kis-Király, Muzsik.

AV19: Roy – Stipsicz, Nilsson, Erdély, Hári, Kuralt 1 – Fournier, Campbell (1), Leclerc (1), Findlay, Petan 1 – Csollák, Szabó, Sarauer (1), Bartalis, Mihály – Ambrus G., Vértes, Németh, Terbócs 1. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Bolzano: Bernard – Culkin, Miglioranzi (1), Frank, Hults, Thomas – Amarosa, Mlke Hults, McClure 1, Gazley – Valentine, Diperna, Frigo, Alberga, Frattin – Ginnetti, Miceli (1), Mantenuto (1), Felicetti 1. Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 6, ill. 31 perc.

Kapura lövések: 36-32.

Nincs jó formában a Volán, míg néhány hete a legjobb hat karnyújtásnyira volt, az együttes visszacsúszott a nyolcadik helyre, és egy huszáros hajrával érhető el a legjobb hat. A csapat játékával továbbra sincs akkora baj, inkább a helyzetek kihasználása okoz gondot. Kevin Constantine bele is nyúlt a sorokba, például Erdély Csanád bekerült az első sorba Hári és Kuralt mellé, a feladat vasárnap sem volt egyszerű, hiszen a tabellán második helyezett Bolzan érkezett. Az első nagy helyzet a hazaiak előtt adódott, Mihály tette a kapu mögül vissza Sarauernek a pakkot, a rutinos csatár beleérése a kapu előtt repült el. Később ismét „Sarzy” ütőjében volt a gól, de ez a helyzet is kimaradt. A hatodik percben aztán megtört a jég, Leclerc átadását Petan juttatta közelről a hálóba, 1-0. Lendületbe maradtak a hazaiak, egy kihasználatlan fór után Thomas tette próbára Roy-t, de a hálóőr védeni tudott. A folytatásban az AV19 is kivédekezett egy hátrányt, majd Nilssont ütközték le csúnyán a palánknál, Halmo Mlke volt az elkövető, öt percet plusz véglegest kapott tettéért. A csapattársak büntettek, még másfél perc sem telt el a fórból, Kuralt közelről betalált, 2-0.

A fehérvári szakmai stábnak reagálnia kellett a kórházba szállított Nilsson kiesésére, Mihály került át a védőkhöz. A második harmad elejére még jutott az ötperces fórból, de nem sikerült újabb találatot bevinni. Öt az öt ellen kiegyenlítetté vált a játék, Alberga lövésénél kellett nagyot hárítania Roy-nak. A harmad nyolcadik percében szépített a Bolzano, Felicetti rövidre tartó kísérlete talált utat a kapuba, 2-1. Pár perccel később egyenlítettek az olaszok, Stipsicz ejtette el rosszkor a botját, a támadó meglódult a koronggal, Diperna pedig bevágta a ziccert, 2-2. A harmad végén Kuralt véleményes kiállítása után nehéz pillanatokat élt át a kék-fehérek hátsó alakzata, de Roy védései, a blokkok és a kapuvas kihúzta a pácból a védelmet.

A harmadik játékrészben gyorsan emberelőnybe került a Volán, de nem sikerült visszaszerezni a vezetést. Enyhe fölényben játszott a Fehérvár, a harmad derekán Németh, majd Findlay is ígéretes helyzetbe került, de Bernardon nem tudtak kifogni. Kilenc perccel a vége előtt azonban Campbell és Terbócs mattolta a kapust, a védő távoli lövésébe jól ért bele a magyar válogatott csatár, 3-2. Nyomott a végén a Bolzano, időt kértek a vendégek, valamint a kapust is levitték. Mindhiába, a hősies védekezés meghozta a gyümölcsét, a Hydro Fehérvár AV19 megszakította hárommeccses nyeretlenségi szériáját.