UVSE – Dunaújvárosi FVE 5-8 (3-3, 0-2, 0-2, 2-1)

Gólszerzők: Aubéli, Szegedi, Mácsai E., Tiba Varró E., ill. Horváth B. 3, Dobi 2, Garda, Mucsy, Sümegi.

Pedig nem kezdődött jól a mérkőzés, hiszen Aubéli és Tibi góljaival alig két perc eltelte után 2-0-ra vezettek a fővárosiak. Aztán Dobi és Horváth egalizált, végül nyolc perc játék után 3-3-at mutatott az eredményjelző. A későbbi győzelmet a második és a harmadik negyedben alapozta meg a Dunaújváros, hiszen 16 per játék alatt négyet lőtt Mihók Attila együttese, és egyet sem kapott. Az utolsó játékrészt hiába nyerte meg 2-1-re az UVSE, a vendégek győzelmét ez már nem veszélyeztette. Fontos rangadó nyert a DFVE a bajnokságban.

– Jobban kezdett az UVSE, 2-0-ra elmentek az elején. Az első negyedben összesen három gólt kaptunk. Tudtuk, hogy ezek a rangadók a védekezésen múlnak, hogy az hogyan áll össze. Azt gondolom, hogy az utóbbi időben a mi védekezésünk elég jól működik, összeállóban van. A mérkőzés elején voltak még szituációk, ahol kicsit elcsúsztunk, nem egészen úgy álltunk oda, ahogy azt begyakoroltuk. Utána a két negyed között megbeszéltük, hogy ezen változtatni kell a folytatásban. Aztán ez sikerült, hiszen két negyedig nem kaptunk gólt, ez mindenképpen jó. A kapusunk, Laura mondta a lefújás után, hogy sok lövésnél nem is kellett volna a kapuban állnia, mivel jól helyezkedtek a blokkok. Támadásban a kevésbé rutinos játékosok is elviselték azt a terhet, hogy nekik igen is oda kell állniuk, és meg kell csinálni – foglalta össze lapunknak a mérkőzést Garda Krisztina, a DFVE csapatkapitánya.

A siker kulcsa mindenképpen a két kapott gól nélküli negyed volt. Míg az első nyolc percben hármat kapott a csapat, addig utána több mint 16 percig egyet sem. A kérdés adódik, mi hangzott el az első és a második negyed között.

– Konkrétan nem emlékszem arra, hogy mi hangzott el. Megbeszéltük azt, hogy az nem megengedhető, hogy három gólt kapjunk egy negyed alatt. Sokkal jobban kell blokkolni és azokra a pozíciókra terhelni, akik messzebb vannak, vagy akik nem jó lövőszöggel rendelkeznek. A blokkok is kiválóan tették a dolgukat, edzésen gyakoroltak többe-kevésbé működtek.

Nincs megállás, a hétvégén Győrbe látogat a Dunaújváros.

– A Győr elleni találkozótól azt várom, hogy ugyanezen a szinten folytassuk majd, ne engedjünk le azért, mert most nem az UVSE vagy az FTC ellen játszunk. Hamarosan jön a Fradi elleni rangadó, majd februárban a Bajnokok Ligája, minden mérkőzést fel kell használnunk arra, hogy ezekre felkészüljünk és téthelyzetben gyakoroljuk az edzésen átvett figurákat. Bízom benne, hogy ahogyan a Tatabánya ellen, úgy most is sokat tudnak majd játszani a fiatalok is, nekik nagyon fontos minden játékperc. Azt a koncentráltsági és odaadó munkát szeretném látni, ami eddig ránk jellemző volt.