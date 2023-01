MÁV Előre SC-ST Solar – Szent Benedek Röplabda Akadémia 2:3 (20, –21, –21, 25, –15)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Selega Balázs, Kiss Attila

MÁV Előre SC-ST Solar: Karnyickaja 19, Csabai 6, Dvoracek 35, Tóth J. 6, Gilfillan 6, Dolotova 2. Csere: Kovács E., Borostyán (liberók), Szabó L., Ertz 6. Vezetőedző: Nagy Fanni.

Szent Benedek Röplabda Akadémia: Sztijepics 13, Jankovics 10, Orosz 7, Herbin-Baker 8, Koleva 31, Szerényi 8. Csere: Fáth, Balogh E. (liberók), Lekics 2, Sólyom. Vezetőedző: Krisztian Mihajlov.

Több új szerzemény is bemutatkozott házigazdáknál, ezúttal a téli érkezők közül Maia Dvoracek, valamint Annie Ertz kapott lehetőséget Nagy Fanni vezetőedzőtől.

Már az első szettben látszott, hogy nem számíthat könnyű mérkőzésre a CEV-Kupa nyolcaddöntőjében csütörtökön a cseh VK Dukla Liberec ellen vereséggel záró füredi gárda. Vezettek ugyan 17:12-re, de utolérte őket a Loki, és össze is hozta a részsikert. A második játszma is szorosan indult, végig mi vezetett a vendégcsapat, bár a fehérváriak tapadtak rájuk, ám Courtney Baker nyitásaival elléptek 15−10-re. Bár nagyot küzdöttek a MÁV, felzárkózott egy pontra, de a hajrában magabiztosabb volt a Füred. A harmadik etap ugyan fehérvári vezetéssel indult, de később előbb egyenlítettek Krisztian Mihajlov tanítványai, majd előnybe kerültek. A hajrájára nyolcpontos előnnyel fordulhattak, és igazán nem forgott veszélyben szettgyőzelmük. A negyedik játszma elején állva hagyta ellenfelét a MÁV, ám a hajrára összekapta magát az SZBRA, de 25-25 után már csak a fehérváriaknak jutott pont. Az ötödik szettben felváltva vezetve jutottak el a csapatok az utolsó pontokig. A Loki szett, és meccslabdákat is kiharcolt, de nem tudott élni velük. Ellenben rutinosabb vendégeknek ez sikerült, és végül nyertek, a MÁV Előre így egy ponttal gazdagodott.

- A vereség ellenére nagyon büszke vagyok a lányokra, hatalmasat küzdöttek! – értékelte a látottakat Nagy Fanni.