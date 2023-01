Turós Arnold egy ideje hangoztatja: „gondolkodó ökölvívót nevelünk.” Úgy tűnik nem beszél levegőbe a Fehérvár Küzdősport SE vezetőedzője, hiszen úgy tűnik, versenyzői tudatosan menetelnek előre, fejlődésük töretlen. 2022-ben húsz saját nevelésű ökölvívó szerzett 25 érmet a különböző korosztályos megmérettetéseken az U12-től egészen a felnőttig. A medáliák közül nyolc aranyszínű.

Bajnoki címet szerzett idén a korosztályos Eb-n és vb-n is járt Nagy Evelin, aki minden hazai kiemelt versenyt megnyert, a felnőtt ob döntőjében bokszolt.

Tóth Adrián is veretlenül zárta az esztendőt, diadalt aratott az Énekes Emlékversenyen és a magyar bajnokságon is.

Turós Levente serdülő magyar bajnok lett, Frank Dominik UMK-elsőségnek örülhetett. Adrián és Dominik elsőszámú válogatottként vettek részt a korosztályos Európa-bajnokságon. Turós Levente és Sárosdi Patrik is meghívást kapott a válogatott keretbe.

A bajnokok és válogatottak: Turós Levente (b), Nagy Evelin és Tóth Adrián

Forrás: Fehérvár Küzdősport SE



A klub korábbi junior bajnoka, Balogh Bálint sikeresen debütált a profik között.

„Összetartó edzői stábunk és önzetlen támogatóink segítsége minden eredményünk alapja; versenyzőink hűsége, szorgalma és tehetsége pedig a csúcsa” – fogalmazott a vezetőedző.

Nagy Evelin és a vezetőedző, Turós Arnold

Forrás: Fehérvár Küzdősport SE



Az egyesületben négy éve szisztematikus program alapján nevelik az utánpótlást. Az innovatív munka eredménye, hogy az FKSE ökölvívói több versenyről tértek haza veretlen mérleggel. U12-ben Bajcsi Flóra; serdülőben Turós Levente, Frank Dominik, Kalocsa Zoárd, Mészáros-Veress Áron, Panka Dominik, Nagy Zsófi; juniorban Fekete Leon, Sárosdi Patrik; ifiben Nagy Evelin, Hippeller Panna, Zsuzsics Adrián, Balogh Bálint, Bögyös Levente, Németh Zsolt, Tóth Adrián; míg felnőtt korosztályban Hollósi Jázmin, Zsoldos Virág, Horváth Zoltán, Lénárt Péter nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. A szakmai stáb: Turós Arnold vezetőedző, Lénárt Péter edző-versenyző, Csöndes Henrik edző-versenyző, Major Milán edző-versenyző munkálkodtak a bunyós sikerekért.