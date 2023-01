Még 2022. júliusában sérült meg a MOL Fehérvár FC középpályása. Alef Achillesz-ín-szakadást szenvedett, így hosszú rehabilitáció várt rá.

- Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, de szerencsére olyan szakemberekkel dolgozhattam, akik végig segítettek és önbizalmat adtak a visszatéréshez. Most pedig már a csapattal edzhetek. Fizikailag és mentálisan is megterhelő volt az elmúlt fél év, de végig támogatott a családom, a feleségem és a csapattársaim is - fogalmazott a molfehervarfc.hu-n Alef.

A 27 éves védekező középpályás brazil rehabilitációja a várt ütemben haladt. Visszatértését Barta Gábor munkája is nagyban segítette.

- Az elmúlt hat hónapban a komoly sérülés rehabilitációs fázisait dolgozta végig szerencsésen. Az ín rugalmasságának visszaszerzése, erősítése, majd később a különböző pályagyakorlatok kerültek fókuszba - adott tájékoztatást a Vidi fizioterapeutája, Barta Gábor. - Nem volt panasza, így a horvátországi edzőtáborban megkezdte a csapatedzéseket is. Kondícionális edzésekkel is támogatjuk még, hiszen erősítésre szorul a játékos.

- Fokozatosan veszem fel újra a labdaspecifikus gyakorlatok ritmusát, hat hónap kihagyás után nem könnyű. De abban bízom, hogy három héten belül elérem azt a szintet, hogy készen álljak a tétmérkőzéseken is helyt állni - mondta Alef, aki a szerb Radnicski Belgrád elleni felkészülési mérkőzésen már 15 percen a pályán tölthetett. - Nagyon örültem neki, hogy beállhattam az utolsó edzőmeccsen, jó érzés volt újra játszani. Arra koncentrálok, hogy még inkább visszanyerjem a formámat és bajnokin is visszatérhessek a pályára.

A MOL Fehérvár FC január 29-én, vasárnap 17.30-kor a Kecskeméti TE vendégeként kezdi a bajnokság tavaszi idényét.