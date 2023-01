A 43 esztendős, móri születésű Györök a Videoton saját nevelésű játékosa pályafutása során több NB I-es csapatnál is megfordult, futballozott, több mint száz első osztályú meccse volt a Videoton, és az FC Fehérvár színeiben, de a Veszprém, a BVSC, a REAC, a Balaton FC, valamint az FC Sopron, és az Újpest FC csapatait is erősítette. 2007-ben pedig a görög másodosztályú PAE Niki Volou csapatában szerepelt.



Nagy tapasztalattal rendelkezik, az utánpótlásban, amelyben 14 éve tevékenykedik, edzőként és szekció vezetőként az összes korosztályt végig járta. Négy éven keresztül NB I-es stábtagként is dolgozott, pályaedzőként a Bp. Honvédnál, Újpesten, Gyirmóton, és a ZTE-nél. Legutóbb a Mol Fehérvár csapatánál volt az NB III-as együttes vezetőedzője. Jelenleg Pro Licences hallgató.