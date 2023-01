Az AV19 számára minden mérkőzés nagy téttel bír, hiszen az alapszakasz egy harmada van már csak vissza, Kevin Constantine első hatba vágyó együttese pedig jelenleg csak a hetedik a tabellán. A Bécs elleni 4-1-es vereség nem jött jókor a csapatnak, hiszen az osztrákok már a Volán nyakán vannak a nyolcadik pozícióban. Vasárnap lényeges lett volna, hogy Grazból minél több pontot elhozzanak a kék-fehérek.

A Graz és a Fehérvár ebben az idényben egyik alkalommal sem játszott gólgazdag mérkőzéseket. Október elején Székesfehérváron 1-1-es rendes játékidőt követően a hosszabbításban az osztrákok zsebelték be a bónuszpontot. Novemberben Grazban még ennyi gól sem esett hatvan perc alatt, 0-0 után a büntetők döntöttek, ismét a narancs-feketék örülhettek a több pontnak. Legutóbb karácsony másnapján találkozott egymással a két fél, akkor hazai jégen Roy lehúzta a rolót, azonban Kevin Constantine csapata háromszor is mattolta Engstrandot.

A vasárnapi összecsapásra néhány helyen belenyúlt a fehérváriak mestere az összeállításba, igaz, ezt részben a kényszer szülte. A Bécs elleni hazai vereség alkalmával O’Brian válla sérült meg, helyét a FEHA19 védője, Csollák Márkó vette át, valamint Sarauer és Vértes helyet cseréltek, a rutinos center a második sorba került, míg a nyáron hazatérő fiatal támadó a negyedik sorban kapott bizalmat.

A találkozót lendületesen kezdték a felek, bár a nagy tempó mellett jó néhány hiba is becsúszott a játékba, sok volt az eladott korong. Az első komolyabb lehetőségek a jó néhány szurkoló által támogatott Volán előtt adódtak, Mihály indult meg három perc eltelte után ajobb szélen, éles szögből leadott lövése éppen csak elkerülte a kaput. Később Erdély és Kuralt előtt is adódott egy-egy közeli lehetőség, de Engstrand védeni tudott. Ahogy teltek a percek, a hazaiak játéka pontosabb lett, így Roy-nak is több tennivalója akadt. A harmad derekén Horváth Milán adta el veszélyesen a pakkot, Zusevics azonban nem tudott a fehérvári kapus eszén túljárni. Szerencsére az utolsó percekben az Olausson vezette első sornak sem sikerült, így 0-0-val vonulhattak a csapatok pihenőre.

Az első szünetet követően sem hagytak alá a tempóból a csapatok, Kasching középre adása vágódott le a vendégek védőiről veszélyesen, majd a túloldalon Stipsicz szerzett korongot a támadó harmadban, de a lövés pillanatában még oda tudtak piszkálni neki a sárga mezesek. Veszélyesebben játszott a Graz, volt két csere, amikor a saját harmadából sem tudott kijönni a Fehérvár, de ezt az időszakot sikerült átvészelni. Zúgott a támogató „Hajrá Volán”, nyolc perc elteltével Horváth Milán ütőjében volt a vezető találat, de lövése a kapuvason csattant. Ébredezett az AV19, Terbócs léphetett ki ziccerben, de próbálkozása elkerülte a kaput. Hét és fél perccel a harmad vége előtt megszerezte a vezetést a Fehérvár, Petan kapott a kapuval szemben forintos passzt, az olasz támadó pedig kegyetlenül felvarrta a kapuvas alá, 0-1. Pár perccel később majdnem megduplázta az előnyt Sarauer, de mellé ment közeli lövése. A játékrész végén emberelőnybe került a Graz, de a vendégek hátsó alakzata jól tette a dolgát.

A harmadik harmad Olausson nagy helyzetével indult, de Roy védeni tudott. A túloldalon Kuralt lőhetett ígéretes helyről, de Engstrand résen volt. Ismét a Volán került emberhátrányba, sajnos a Graznak sikerült is egyenlítenie, egy szépen kijátszott akció végén Olausson talált be, 1-1. Elveszítette a ritmust a Fehérvár, nyolc perccel a vége előtt Antonitsch lódult meg a palánk mellett szerzett koronggal, és a ziccert be is vágta. Kevin Constantine és stábja les gyanúja miatt videózást kért, de a gól érvényes marad, 2-1. Nem volt vége, újabb eladott korongot ismét büntetett a 99ers, Fladeby volt eredményes, 3-1. Sarauer lépett ki a védők közül, de ez a nagy helyzet kimaradt.

Jegyzőkönyv

Moser Mediacal Graz99ers – Hydro Fehérvár AV19

3-1 (0-0, 0-1, 3-0)

Graz, 1330 néző. V.: Siegel, Smetana, Gatol-Schafranek, Riecken

Graz: Engstrand – Kernber, Kirchschläger, Yogan, Olausson (1), Granholm – Egger, Bouramman (1), Antonitsch 1, Schiechl, Ograjensek 1 – Pfeffer, Salonen, Oberkofler, Zusevics, Fladeby 1 – Reiner, Woger, Kaschnig, Alagic. Vezetőedző: Johan Pennerborn.

AV19: Roy – Fournier (1), Campbell, Leclerc, Hári, Kuralt – Stipsicz, Nilsson, Sarauer, Findlay (1), Petan 1 – Horváth M., Szabó D., Erdély, Bartalis, Terbócs – Csollák, Rétfalvi, Vértes, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 0, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 26-21.