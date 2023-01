Egy hónapja a fehérváriakkal készül, a papírmunkák rendeződtek, végre minden akadály elhárult, aláírta szerződését, immár bevethető az Arconic-Alba Fehérvár legújabb szerzeménye, Cheikh Mbacke Diong. A kosaras december 11-én töltötte be 23. életévét, Szenegál fővárosában, Dakarban született, rendelkezik amerikai állampolgársággal is. Az Egyesült Államokban 2017-től négy éven át az University of Nevada-Las Vegas egyetemi együttesét erősítette, a 2021-22-es idényben pedig az University of Central Florida csapatában pattogtatott. Az iskolás évek után, tavaly nyáron szerződött Európába, a montenegrói KK Mornar Bar csapatához, az erős délszláv bajnokságban, az ABA Ligában 4,9 pontot és 4,4 lepattanót átlagolt a meccseken. A német vezetőedző, Matthias Zollner szerint az utolsó láncszem is helyére került az egyértelműen döntőbe igyekvő együttesben.

A 211 centiméterre nőtt, 106 kg súlyú kosaras igazi 5-ös center, főként a palánk alatt hasznos, erős atlétikus, jól szedi a lepattanókat. Az ügyvezető, Simon Balázs elmondta, Diong érkezésével a keret egyértelműen erősödött, a kosaras biztosan segít a célok elérésében.