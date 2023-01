A fővárosiak mindhárom harmadot megnyerve gond nélkül érvényesítették a papírformát, míg a kapuban Farkas Roland shutouttal fejezte be a találkozót. A Budapest Jégkorong Akadémia HC együttese pedig csupán annyit adott ki magából, amennyit kellett, a vendéglátóknak főként a középső harmadban voltak lehetőségeik a gólszerzésre, ám ezeket sorra elpuskázták.

A mérkőzést követően a két szakvezető értékelte a látottakat.

- A fő cél az volt a meccsre, hogy egyáltalán meglegyenek a soraink, a reggeli edzésen mindössze hét játékosunk volt jelen, a többiek szereplése teljesen bizonytalan volt. Mikor 60-70 százaléka beteg a csapatnak, akkor addig kell meccsben lenni, amíg csak lehet, s bízni egy-egy megpattanóban, de ez ma túl nagy kihívás volt nekünk, igazából nem volt olyan szakasza a találkozónak, mikor lett volna esélyünk erre. A harmadik harmadban azt vártuk, hogy leperegjen az óra. Remélem, hogy túlesünk ezen, és holnap, vagy vasárnap már normálisan tudunk edzeni és jobb teljesítményre leszünk képesek Miskolcon. – mondta Niko Eronen a Dunaújvárosi Acélbikák vezetőedzője.

- Az elején nehezen vettük fel a ritmust, nem igazán azt láttuk a jégen, amit látni szerettünk volna. A három pontért jöttünk, ezt meg is szereztük, de borzasztó sok rossz szokás előjött és ezen azért érdemes lesz elidőznünk a srácokkal, s videón megmutatni, hogy ennél többre van szükség. Bár mind a két csapatnál rengeteg volt a hiányzó, nálunk is hiányzott hét játékos, mi nem vagyunk rossz formában, azért a kicsit nagyobb rutin segített, illetve a helyzetkihasználásunk is jobb volt, mint a hazaiaké. – fogalmazott Marton Tibor a Budapest Jégkorong Akadémia HC másodedzője.