Pedig a fehérváriak kiválóan kezdték a mérkőzést, az első harmad után a miskolciak még örülhettek, hogy csak 1-0-ra vezettek a hazaiak. A második harmadra azonban nagyot változott a játék képe, a Jegesmedvék háromszor is mattolták Márkust ebben a húsz percben. A záróetapban mindent megpróbáltak a FEHA19 fiataljai, de csak a szépítésre futotta. A második fehérvári találatot az a Balasits Barnabás szerezte, aki a Vasastól érkezett kölcsönbe, és élete első felnőtt mérkőzésén rögtön gólt is szerzett.

– Jól kezdtük a mérkőzést, talán a legjobb első harmadunk volt ebben a szezonban. A második játékrészben nem igazán maradt meg az összes játékos a játéktervnél, kaptunk három gólt. A harmadik harmadban megvoltak a lehetőségeink, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe, megszereztük a második gólunkat is, de ez ma nem volt elég. Sokat kell még tanulnunk arról, hogyan kell egy jó meccset zárnunk ezen a szinten. Ebben a ligában semmit nem adnak ingyen, meg kell küzdenünk minden egyes gólért. Beszélhetünk arról, hány helyzetünk volt, de számít az is, hogyan tudjunk megvédeni a kapunkat a góltól – mondta a találkozó után Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

– A FEHA19 csapatával mindig szoros csatát vívunk. Az előző hazai mérkőzésünk is az volt az eredmény ellenére. Azt is tudtuk, hogy összeérett a Fehérvár, kompetitívek, megerősítették a keretüket is, úgyhogy nem volt egy könnyű találkozó számunkra. A múlt heti erdélyi túránkon egy pontot sikerült szereznünk, a mostani győzelmünkhöz nagyon sok munkát tettünk bele a mérkőzésbe. A második húsz perccel teljesen elégedettek lehetünk, ott fordítottuk meg a találkozót. A harmadik játékrészben kicsit azt éreztem, mintha hatra dőltünk volna és túl sokat adtunk a Fehérvárnak, csakúgy mint az elején. Azt is tudtuk, hogy az első húsz percet mindig megnyomja a Fehérvár, ott nagyon okosan kell játszanunk. Ez hellyel-közzel sikerült is, összességében boldogok vagyunk a három ponttal, pláne péntek 13-án – értékelt Tokaji Viktor, a DVTK Jegesmedvék trénere.