A férfi dr. Tarnawa Ferdinánd U20-as bajnokság I. középszakaszában, Lovasberényben két mérkőzést játszottak az akadémisták.



ÉDRA-MÁV Előre Akadémia – Pénzügyőr SE 2-3 (22, -22, -18, 25, -6)

ÉDRA - MÁV Előre Akadémia: Szávai, Bandi B., Lukács B., Bandi O., Sebestyén, Tálos. Csere: Sturm, Szendrői, Zsoldos, Tepszis, Orosz (liberók). Vezetőedző: Gelencsér Balázs.

Pénzügyőr SE: Tamás, Kövessy, Quintz, Balogh Sz., Székely, Majoross. Csere: Hortobágyi, Goodarzy, Beke, Bogáncs, Balogh L. Zeitler (liberó). Vezetőedző: Cordies Salazar Yanier



ÉDRA-MÁV Előre Akadémia– KESI A 0-3 (-20, -20, -19)

ÉDRA- MÁV Akadémia: Szávai, Bandi B., Bandi O., Sebestyén, Zsoldos, Tálos. Csere: Sturm, Szendrői, Lukács B., Tepszis, Orosz (liberók). Vezetőedző: Gelencsér Balázs.

KESI A: Török S., Kiss B., Varga P., Szabó M., Mócza, Boldizsár. Csere: Török Zs., Farkas P. (liberók), Zoltai, Kecskeméti, Engel. Vezetőedző: Karagics Mátyás



A női U13 II. osztály, Nyugat középszakaszában Balatonfüreden lépett pályára az ÉDRA-Tata együttese, és ugyancsak kétszer kellett meghajolnia ellenfele tudása előtt.



Dabronc – ÉDRA-Tata „B”3-0

Dabronc: Tóth M., Tóth K., Torsa, Kiss H., Kövesdy, Nemes, Tér H., Boda, Fraller, Tér N. Vezetőedző: Badacsonyi Győző

ÉDRA-Tata: Németh P., Sári, Nagy E., Orbán, Éberhardt, Emmer, Tvarosek. Vezetőedző: Czvirok Vera.

Az Édra-Tata csapata hét fővel jelent meg. A csapatok a mérkőzést lejátszották. A mérkőzést a Dabronc "A" csapata 3:0 (75:0) arányban nyerte meg az Édra-Tata "B" csapatának hiányos megjelenése miatt.



Szent Benedek Röplabda Akadémia – ÉDRA-Tata „B” 3-0

Szent Benedek Röplabda Akadémia: Bartl, Bercsik, Simon Á., Kósa, Nagy R., Nánási, Pilinyi, Kis, Debreczenyi, Kovács B., Ágoston, Molnár I. Vezetőedző: Szmik György

ÉDRA-Tata: Németh P., Sári, Nagy E., Orbán, Éberhardt, Emmer, Tvarosek. Vezetőedző: Czvirok Vera.

Az Édra-Tata csapata hét fővel jelent meg. A csapatok a mérkőzést lejátszották. A mérkőzést a Szent Benedek Röplabda Akadémia "A" csapata 3:0 (75:0) arányban nyerte meg az Édra-Tata "B" csapat hiányos megjelenése miatt.

- Ügyesek voltak a lányok, szépen helyt álltak. Sajnos a betegségek miatt hét játékossal tudtunk kiállni, így mindkét mérkőzés 0:3 eredménnyel került a jegyzőkönyvbe. – hangsúlyozta Czvirok Vera az ÉDRA trénere.



A női U20 II. osztály Nyugat középszakaszában, Veszprémben találkoztak a csapatok, itt az ÉDRA MÁV Előre „A” csapata két győzelemmel zárt.



VESC Fehér – ÉDRA-MÁV Előre „A” 0-3 (-20, -22, -12)

VESC Fehér: Piltman, Veisz, Fazekas, Harkai, Papp A., Bozsó. Csere: Sydarovszky, Papp Zs., Steigauf, Harnócz, Bokrossy, Bődi, Papp S. (liberók). Vezetőedző: Fehér Tibor

ÉDRA-MÁV Előre „A: Göböly, Szűcs K., Rózsás, Budai, Friedmann, Zolnai. Csere:

Mester, Bíró, Szüts-Török, Szücs D., Bokor, Pricop, Barna, Horváth L. Vezetőedző: Pricop Adrian.



ÉDRA-MÁV Előre „A” – Delta RSE Érd 3-1

ÉDRA-MÁV Előre „A”: Göböly, Szűcs K., Rózsás, Budai, Friedmann, Zolnai. Csere: Mester, Szüts-Török, Szűcs D., Pricop, Barna, Horváth L. (liberók). Vezetőedző: Pricop Adrian.



A női U20 III. osztály, Nyugat középszakaszának mérkőzéseit szintén Veszprémben rendezték. Az ÉDRA-MÁV Előre Akadémia „B” együttese ezeken a találkozókon nem tudott pontokat gyűjteni.



VESC Kék – ÉDRA-MÁV Előre „B” 3-0 (23, 11, 15)

VESC Kék: Fekete, Horváth L., Kerékgyártó D., Kerékgyártó Zs., Lukács, Fazekas. Csere: Lendvai, Hatvári, Kárpáti (liberók). Vezetőedző: Puspán Balázs

ÉDRA-MÁV Előre „B”: Fröschl, Tábi, Horváth V., Bedő, Veress, Németh N. Csere: Takács, N., Horváth H. (liberó). Vezetőedző: Kovács Mária

ÉDRA-MÁV Előre „B” – DSE 0-3 (-23, - 20, - 9)

ÉDRA-MÁV Előre „B”: Fröschl, Tábi, Horváth V., Bedő, Veress, Németh N. Csere: Takács N., Horváth H. (liberó). Vezetőedző: Kovács Mária.

- A VESC-Kék ellen az első két játékrészben értek el a lányok szoros eredményt, felvonultatva azokat a mozzanatokat, amelyek megmutatják, hogy a játékosok egyénileg és a csapat összességében is milyen lépéseket tett előre játéktudásban. Mindkét játszmában az utolsó labdameneteknél hiba csúszott a gépezetbe, ami el is döntötte a játszmát az ellenfél javára. A harmadik szettre elfáradt a csapat, gyengült a figyelem. A dunaújvárosiak elleni mérkőzésen alkalmazták a lányok az edzéseken begyakorolt támadási kombinációk egy részét, és a védekezési rendszert is fegyelmezettebben tartották be, mint az előző játéknapokon. Kevesebb nyitásrontás fordult elő, de ezek sajnos a játszmák végén jelentkeztek, amik hátrányunkra döntötték el a végső eredményt. Az első játszmában emiatt a 23 pontig tartó vezető pozíció is kevésnek bizonyult. – fogalmazott Kovács Mária vezetőedző.