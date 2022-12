A vendégek jól kezdtek, az első negyed zárásakor öt ponttal, 28-25-re vezettek, a második tíz perc során is döntően a fehérváriak domináltak, félidőben 47-47 állt az eredményjelzőn az Aréna Savariában. Aztán a harmadik negyedben más sebességi fokozatba kapcsolt az utóbbi évek hazai aranycsapata, a vasi sárga-feketék végül könnyedén nyerték a szerda esti bajnoki rangadót.

- A lefújás után gratuláltam a hazaiak szakvezetőjének. Ellenfelünk közel negyven percig meg tudta valósítani azt, amit eltervezett, ez nekünk csak húsz-harminc percig sikerült. Jól kezdtük a meccset, sokáig vezettünk, első húsz perc egál volt, azonban már akkor is voltak olyan szakaszai a játékunknak, amivel nem voltam elégedett. A második félidőben a Falco még erősebb tempóra, még fizikálisabb játékra váltott, amit már nem tudtunk követni, valamint túl sok, eladott labdával segítettük az ellenfelet. Jobban hozzá kell szoknunk ehhez a sebességhez és fizikalitáshoz. Ki kell elemeznünk és javítanunk a hibákat, ugyanis folytatódik a bajnokság – mondta az Alba trénere, Matthias Zollner.

Milos Konakov, a nyugatiak szakvezetője érthetően jobb hangulatban értékelte a látottakat.

- Elégedett vagyok, a fiúk ezúttal is mindent beleadtak, nagyon akartak nyerni. Az egyik legjobb magyar csapat érkezett hozzánk, alaposan felkészültünk a meccsre, összességében működött is a taktikánk. Erős tempót akartunk diktálni, ami sikerült is, az első húsz percben túl sokat hibáztunk, amit megbüntetett az Alba. A játékunk a második félidőben azért lett jobb, mert sikerült pontosabban befejezni a támadásainkat, valamint kevesebb labdát adtunk el, ami döntőnek bizonyult. Sokat nem pihenhetünk, hiszen szombaton vár ránk egy újabb rangadó.

A hazaiak légiósa, Matthew Tiby 16/6 pontot tett a közösbe, jól teljesített az összecsapáson.

- Nagy iramú mérkőzés volt, de úgy érzem, ehhez mi már hozzászoktunk a Bajnokok Ligája mérkőzéseken. Ilyen szintű meccseket vívtunk az elmúlt időszakban és mindig ilyen akarattal futottunk ki a hazai bajnokikra is, ez most is látszott is játékunkon. Persze voltak apróbb hibák, kicsit sok volt eladott labdánk, de úgy érzem, egy jó meccs van a hátunk mögött. Szombaton folytatjuk, megyei rangadó vár ránk, Körmenden.

A vendégek hátvédje, Takács Milán csereként lépett pályára, 7/3 ponttal zárta a találkozót.

- A Falco megérdemelten nyert, ugyanis negyven percen keresztül remekül játszottak. Az első félidőben úgy is tartottuk magunkat, hogy remekül tripláztak a szombathelyiek, de a második húsz percben újabb szintre kapcsoltak és el tudta lépni. Dolgozunk tovább.