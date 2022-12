A két egykori EHF Kupagyőztes együttes évek óta izgalmas, gólokban gazdag mérkőzéseket játszik a Balaton-partján. Az összecsapás több szempontból is döntő jelentőséggel bír. Egyrészt a csapatok egymást követik a tabellán, a házigazdák a 9., míg az Alba egy ponttal többet gyűjtve a 8. helyen tanyázik a mérkőzés előtt.

A két gárda tavaly előtti első, siófoki mérkőzése negatív értelemben maradt igazán emlékezetes a fehérváriak számára, hiszen a hazai együttes 42-20-as, kiütéses győzelmet aratott az akkor még Deli Rita által dirigált gárda felett. Más kérdés, hogy a visszavágóban sem volt sok köszönet, ez 45-30-as vendégsikerrel zárult. Azóta azonban több változás is történ a tópartiaknál, kétszer váltottak edzőt, jelenleg a szlovén Uros Bregar kezében van a karmesteri pálca. Az előző idényben 2022 januárban is otthon tartotta az SKC a pontokat, elsősorban légiósaik, Andjela Janjusevic, Katarina Jezic, és Simone Böhme repítették őket, és 30-26-ra nyertek. A fehérváriaknál toronymagasan a gárda legjobbja volt a nyáron az aktív játéktól visszavonult Triscsuk Krisztina, aki nyolc góljával próbálta meccsben tartani csapatát. Fehérvári szempontból nem sok pozitívumot hozott a Köfém Sportcsarnokban rendezett visszavágó sem, itt 33-24-re kerekedett felül a Siófok KC a hat, illetve ötgólos Janjusevic, valamint Debreczeni-Klivinyi Kinga és Papp Nikoletta vezérletével. Az Albában Utasi Linda vitte a prímet, aki hat találattal lett csapata legeredményesebb játékosa.

Az SKC szombaton a Dunaújvárosi Kohász ellen egy góllal (24-25) kapott ki, főként azért, mert tizennyolc labdavesztésük mellett kihagytak öt hétméterest is a hatvan perc alatt.

- Nem számítottam szoros meccsre az Érd ellen, egy kicsit belealudtunk, de küzdöttünk a végsőkig, és megmutattuk, hogy egységes csapat vagyunk. – mondta Boldizsár Bianka az Alba FKC csapatkapitánya, utalva a múlt pénteken győztes bajnoki összecsapásra.

- Ugyanaz lehet Siófokon is a célunk, mint legutóbb, itt is csapatként kell megmutatnunk, hogy mit tudunk, akkor egy jó mérkőzést tudunk játszani, és akkor pozitív érzésekkel mehetünk karácsonyozni. – tett hozzá az átlövő.