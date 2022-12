A Zen Bu Kan Kempo atyja 1946 birkózni kezdett, majd Galla Ferenc révén megismerkedett a cselgánccsal. Bejárta a világot, először 1966-ban tért haza, hogy meghonosítsa a kempót, kiebrudalták az országból, de visszatért. Két lánya összesen 21 világbajnoki címet szerzett. Nehezen viseli, hogy kerekesszékbe kényszerült. Már az interjú lején leszögezi, tegeződjünk!



Egy ilyen a keleti harcművészetben elmélyült nagymester számára mennyire fontos a Karácsony?

Nagyon fontos. Nem vagyok vallásos, de hiszek Istenben, a jóban. Római katolikus keresztény családból származom. Magyarországon nagyon sok minden megváltozott, mióta elmentem. 1956 előtt az ávós tiszt ott állt a templomnál, és figyelte, hogy ki megy be. Köszönöm Istennek, hogy élek, hisz 56-ban elfogtak hat társammal együtt, és az Andrássy út 60-ban a pincében tartottak fogva. Emlékszem ültem a koszos, sötét cellámban és azt kérdeztem magamtól miért én kerültem ide, és ekkor jött egy hang, ami azt mondta: „még nem tudod mi a tervünk veled”.



Miért fogtak el?

Mert forradalmár voltam. 1954-ben kilencven srác tetoválta magára az RF feliratot, és egy-egy sorszámot, én vagyok a tizenhármas. RF, mint Rosszfiúk. Megbeszéltük, ha elkapnak a jelentését Rózsa Ferenc (kommunista aktivista – a szerző) nevével magyarázzuk. A VI.-IX. És a XIII. kerületből álló srácok alkották a Rosszfiúkat.



Mivel foglalkoztak?

A Hősök terén tettünk esküt vérszerződéssel. Felesküdtünk arra, hogy mindig együtt leszünk, és ha valamelyikünket bántják, akkor a többi kilencvenet is bántják. Dehogy voltunk mi rosszfiúk, inkább őrangyalok! Rengeteg családnak segítettünk, olyanoknak akiknek nem volt mit enniük Pedig nekem zoknim sem volt, a szüleim kapcával tekerték be a lábamat. Sportolás közben ebben a rongyban kellett ugrálnom. Apámnak, anyámnak egy hónapig kellett spórolnia egy pár cipőre. A kilencven ember közül én vagyok már egyedül életemben. Viktor, azaz RF15 négy éve halt meg Franciaországban. 56-ban sorozatlövést kapott, fél tüdővel élte le az életét.



Mikor, hogyan hagytad el az országot?

1956 december hatodikán. Nem sokkal korábban megsebesültem, két golyót kaptam az oroszoktól a Szív utca, és a Szondi utca sarkán. November elsején 32 barátom temetésére mentem el (meghatódik). Láttam 32 családot sírni. Sokáig rémálmaim voltak, éjjelente üvöltöttem, mert álmomban mindig megöltek. Szóval, egyedül indultam neki, zsebemben egy szovjet kilenc milliméteres pisztollyal, és két kézigránáttal. Felszálltam az első vonatra a Keleti pályaudvaron. Mosonmagyaróvárnál egy néni azt mondta ha át akarok menni a határon szálljak le mert az ávosok el fognak kapni. Levélen leszálltam, kérdezősködtem, hogy merre menjek de nem mertek segíteni. Egy töltésen sétáltam - hülye voltam - egyszercsak hallom, hogy kutyák ugatnak, és fellövik a Sztálin-gyertyát. Beugrottam egy kazalba, jöttek a határőrök. Hallom azt beszélik, hogy fáznak, meg akarják gyújtani a kazlat. Ekkor valami szörös mászott a lábamon, egy patkány jött a vérre, ami a korábbi sebesülésemből folyt. A határőrök végül csak két maroknyi gyújtóst szedtek ki a kazalból, egy picivel állt meg az orrom előtt az egyikük ujja.



Ezek a traumák mire tanítottak meg?

Bízni Istenben. A Zen Bu Kan Kempóval is spirituális szinten, a szellemeken keresztül kerültem kapcsolatba. Istennek volt egy terve velem, hogy indítsam el a világban a Zen Bu Kant. Itt a nyakamban ez a medál, ilyen a fekete öveseknek lehet, azt a sugallatot kaptam, ezzel gyűjtöm magam köré a jó embereket. Taekwandóban ezernyi fekete öves van, nálam 1957 óta csak 321! Mindegyiküket ismerem, olyanok vagyunk, akár egy család.



Mi a mottója a Zen Bu Kan kempónak?

Hadd mondjak egy történetet. Egyszer bejött a dodzsóba egy marha nagy darab ember, és azt mondta - miközben cipőben állt a tatamin - mutassam meg neki a leghatékonyabb technikát. Mondtam neki csak akkor mutatom meg, ha megigéri, hogy minden nap meg fogja csinálni. Arra kértem feküdjön hasra, majd megfogtam és felemeltem, azt mondtam: ez a legnagyobb technika. Nem az a lényeg, hogy leüssem a másikat, hanem hogy felemeljem.



Mennyire viseled nehezen, hogy kerekesszékhez vagy kötve?

Három strokeom volt, az első a bal, a második a jobb oldalamat vitte el, a harmadiknál mondtam a doktornak, hogy a hátsóm következik (nevet). Nagyon fáj, hogy a nejemnek minten egyedül kell csinálnia. De a tanítványaim sokat segítenek, egyikőjük saját költségen elkísért, hogy segíteni tudjon a feleségemnek.



Mit jelent számodra, hogy magyar vagy?

Amikor Amerikában szemináriumot tartottak, úgy mutattak be: itt jön a kis nagy magyar. Tudod mit jelent ez nekem? (sír) El sem tudod képzelni.