Április után először tértek vissza Villachba a fehérvári hokisok. Akkor gyűjtötték be Karintiában a negyedik győzelmüket az ICEHL elődöntőjében, és meneteltek tovább a fináléba. A Villach sorozatban öt megnyert derbivel a háta mögött látta vendégül az Fehérvárt. A mieink sem panaszkodhattak, hiszen némi hullámvölgy után három bajnokit is megnyertek köztük a Bécs ellenit. Nyolc perc elteltével a hazai ketrecbe került a pakk, de Nilsson a kékről elengedett löketét érvénytelenítették. A 29. percben már nem volt pardon: gyönyörű góllal szerezte meg a vezetést a Fehérvár! Kuralt, Erdélyhez kanalazta a korongot, aki fonákkal tette a kapu elé kanyarodó Hárinak, aki magabiztosan lőtt közelről a kapuba, 0-1. Gyorsan jött az egyenlítés, ami komoly lendületet adott a házigazdának, két perc sem telt el, és Lanzinger távoli lövése nyomán Roy lábai között beszánkázott a pakk a ketrecbe, 1-1. A villachi pressziónak egy kiállítás vetett véget, fordult is a kocka, a fór egy tömegjelenetet is hozott a hazai kapu előtt, ám nem sikerült betuszkolni az újabb vezető találatot. A hazaiaknak viszont igen: Mattinent nem tudtuk tartani, duplájával a harmadik játékrész elejére átvette a vezetést a Villach, 3-1. De nem ő lett a meccs hőse.

Ami ezután jött, az felelevenítette tavaszi kellemes emlékeinket: két perc leforgása alatt hármat vágott az AV19! Hári remek szólógólt lőtt, Kuralt, és Bartalis találata révén máris átvettük a vezetést, 3-4! A Villach a harmadik játékrész 7. és 9. perce között azt sem tudta hol van, akkora „taslikat” kapott Háriéktól. Megérdemelten nyert a Volán, zsinórban negyedszer az osztrák ligában.