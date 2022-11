Erdély Csanád, a fehérváriak támadója a mérkőzés előtt úgy fogalmazott, hogy Grazban, és szombaton otthon az Innsbruck ellen kritikus időszakot zárhat le a csapat, tekintettel arra, hogy utóbbi három mérkőzésén a vezetés birtokában bukta el a pontokat. Az AV19-hez hasonlóan a szintén a középmezőnyhöz tartozó Graz otthonában péntek este a meccs legeleje igazán kritikus volt: nekiestek a házigazdák Háriéknak, Roy kapujára egymás után zúdultak a lövések. Az emberhátrányban is ellenálló fehérváriak közül Saraueré volt a legnagyobb ziccer, amikor egy az egy ellen törhetett kapura. A másik oldalon Bovin is megtette ugyanezt, ő a kapusról kipattanó korongot sem tudta bekanalazni. A harmad hajrájában nem volt tökéletes a fehérvári védekezés, O’Brien majdnem gólpasszt adott Wogernek, aki a vasat találta telibe.



A második játékrészben fordult a kocka, a vendégek lettek veszélyesebbek, aminek egy fór adott igazán lendületet. A házigazdát sem kellett félteni, kétszer pedig saját harmadunkban hoztuk kiszolgáltatott helyzetbe a hálóőrünket. A kapusteljesítmények alapján 40 percnyi játék után úgy tűnt holnap reggelig sem fog gól esni a párharcban. A harmadik játékrészben erre még inkább ráerősített Roy, és Engstrand - mindent kivédtek. Teljesítményüket csodálva eljutottunk a hosszabbításig, amelynek végén egy másodpercen belül Newell, és Petan is telibe találta a vasat. A szétlövésben Roy egyetlen egyet hibázott, Engstrand egyet sem. Nem vezettünk, de zsinórban harmadszor szereztünk csak egy pontot.